百萬租金繳錯房東10年！行天宮「不老麻糬」遭判搬離 業者回應了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
捷運行天宮站周邊排隊美食「不老麻糬」。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
捷運行天宮站周邊排隊美食「不老麻糬」。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

鄰近台北行天宮的「不老客家傳統麻糬」，乃是當地著名的排隊小吃，獲得許多消費者喜愛。但是近期傳出租金糾紛，並遭法院判決必須搬離。對此，近期公休中的不老客家傳統麻糬也發表聲明，指出「目前還在判決階段，後續會再根據判決內容與土地所有權人商討土地使用權租借事宜」，並預計在8月22日重新營業。

根據法院判決書，不老客家傳統麻糬與鄰近攤販，共同於大樓室外梯下的空地營業，並且自2013年起，每月繳交19,500元的租金給大樓管委會，每家攤販負擔2,000～9,000元。不過，該地地主實為大樓一名劉姓住戶，她指控管委會未經同意擅自出租，遂提告要求返還土地與租金。至於大樓管委會則主張，該區塊屬於全體區權人所有，過去也曾開會討論出租空間，劉姓住戶未表示反對。

根據台北地院審理，該空地確實為劉姓住戶所有，除了判決攤商需返還土地，管委會亦必須將2013年7月至2023年6月間的租金180萬元歸還地主。針對此事，不老麻糬也發表聲明，表示「目前還在判決階段，後續會再根據判決內容與土地所有權人商討土地使用權租借事宜」

另外不老麻糬自6月22日至至8月22日期間，也因產品不易保存而暫停營業2個月，業者也表示「本次休息屬年度例行性公休，現已開始準備下週營業之事項，在判決確定前，不老麻糬仍會在原址營業，並持續招聘心血，為後續擴店做準備，感謝關心。」

住戶 小吃 攤商 管委會 行天宮

