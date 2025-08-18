北市醫療暴力頻傳 衛生局警示：可處3年徒刑、30萬罰緩

北市日前發生民眾不滿「洗牙太痛」竟找人對牙醫施暴，而近年來醫療暴力事件層出不窮，北市衛生局提醒，醫院或診所落實急診暴力事件防範措施，提供醫護人員安心執業的環境。同時呼籲民眾，尊重醫護專業，若發生暴力事件，衛生局依醫療法規定嚴懲違規行為人。

根據統計，2022年至2025年6月止，北市發生醫療暴力事件違反「醫療法」共裁處29件，衛生局表示，醫療暴力不僅危害醫事人員身心安全，亦會妨害病患的就醫權益，醫療機構為執行醫療業務場所，依據法條規定，妨礙醫療業務執行最高可處5萬罰緩；如涉及刑事責任可處，3年以下有期徒刑得併科30萬元以下罰金。

衛生局表示，已函文請醫療院所如有發生暴力事件，應立即排除傷害風險，並通報衛生局、轄區派出所及地檢署，也責成醫院落實急診暴力事件防範措施，加強門禁管制、派駐24小時值勤駐衛警或保全人員、設置警民連線、張貼反暴力海報、辦理各項防暴演練等，確保就醫環境安全。

衛生局呼籲民眾，能尊重醫護專業，給予正向回饋，更能提升醫療團隊士氣，能打造良好的就醫環境，營造友善醫療環境。