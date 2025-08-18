快訊

又一家老字號書店宣布熄燈 金石堂業者：最怕老客人眼淚攻勢

聯合報／ 記者王慧瑛劉懿萱／新北即時報導
書店業者今天在臉書社群「愛北大」宣布熄燈消息，引發熱議。圖／翻攝自臉書「愛北大」
金石堂書局三峽北大店在地經營23年半，王姓業者今宣布將營業到9月20日，他說，年紀大了想留點時間給自己和妻子，也期待有緣人跳出來接手，延續這家店的故事。

書店業者今天在臉書社群「愛北大」宣布熄燈消息，感性寫到，親愛的三峽鄉親朋友們，在這23年半以來謝謝一路有你們，在三峽這座城市的一角，我們用紙張與墨香，陪伴了許多人的閱讀時光。每一本書，都是一段旅程；每一次相遇，都是一份緣分。如今，我們將在 9月20日畫下句點。不是因為書的世界不再美好，而是我們的故事，將在這裡先暫時落幕。

業者坦言實體書店愈來愈難經營，感謝一路走來有許多死忠顧客支持。告別文章寫到，感謝你們在這些日子裡，和我們一起翻開無數頁故事，分享笑聲、眼淚與思考。雖然書店的燈光將要熄滅，但文字與記憶會一直亮在我們心中。如果可以，希望在結束前，再來看看我們，挑一本能陪你很久很久的書，把它帶回家，讓它在你的生活裡，繼續延續我們的故事。謝謝你們，讓這間小書店有了不平凡的一生。

文章發出後，許多顧客透過留言或到店裡向業者致意，許多人希望書店能延續，不要輕易熄燈。

王姓業者說，他70多歲了，體力走下坡，確實該留點時間給自己和妻子，書店退場後，想帶妻子出門旅行。

王姓業者談到，北大特區不少長輩會到書店串門子，相處久了，彼此就像家人、老朋友，他坦言，去年就開始動念要退場，有逐漸縮減品項，也已告知店面房東、總公司等，如今對外宣布熄燈消息，最害怕的就是老客人的眼淚攻勢，會讓他很揪心。

「如果有緣人能出現，也許是一個契機。」王姓業者說，之前有人來聊過接手，聽到開店成本就卻步了，經營書店需要熱情與使命感，期待有緣人出現，讓這家書店能繼續陪伴北大特區。

妻子 三峽 書局 金石堂

