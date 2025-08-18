快訊

台64下匝道接中正路 內側車道試辦開放右轉建康路

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市交通局為改善中和區中正路（建康路至連城路段）往板橋方向外側平面車道車行秩序，試辦中正路、建康路口往板橋方向內側車道開放右轉，並封閉上游內、外側車道橋墩分隔島缺口，經一周以來觀察，明顯提升車流秩序安全與順暢。圖／新北市交通局提供
新北市交通局為改善中和中正路（建康路至連城路段）往板橋方向外側平面車道車行秩序，試辦中正路、建康路口往板橋方向內側車道開放右轉，並封閉上游內、外側車道橋墩分隔島缺口，經一周以來觀察，明顯提升車流秩序安全與順暢。

交通局專委林昭賢表示，經現場觀察發現試辦第1、2天，可能駕駛人尚不熟悉新措施，使得台64線下匝道車流回堵至中和交流道出口上方匯流點，交通局即緊急派員調整號誌時相及週期秒數，增加台64下匝道至中正路建康路口內側車道早開綠燈時相，並請中和警分局協助加派員警及義交疏導交通，有效紓解台64下匝道車流。

林昭賢說，上、下午尖峰時段已無下匝道車輛從分隔島缺口切換車道，而與外側車道直行車流交織、互相干擾的情形，行車秩序大為改善，更提升行車安全。

交通局表示，後續將持續觀察車流運作情況，滾動式檢討改善及評估長期封閉缺口可行性，提醒用路人務必遵守交通規則，及現場員警及義交指揮疏導。

