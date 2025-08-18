快訊

2027完工？台北雙星一周2火警遭停工 捷運工程局說明

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北車站旁的雙星大樓，一周內2度發生火警，遭北市府勒令停工。本報資料照片
台北車站旁的雙星大樓，一周內2度發生火警，遭北市府勒令停工。本報資料照片

台北車站旁的雙子星大樓為兩棟建物，分別是53層的C1大樓、70層的D1大樓，並預計2027年完工。不料，12日、16日分別在C1大樓的16樓發生火警，建管處已勒令停工。主管機關、台北捷運工程局說明，主要是防護不當所致，已請投資人盡速提出改善計畫。

捷運局表示，台北雙子星大樓一周2起失火濃煙意外事故，發生原因皆為鋼構電銲作業，因防護不當，使電銲火花及高溫焊液滴落至16樓防風架內，點燃空焊條線圈，造成塑料悶燒產生濃煙。

捷運局說，事故發生當下，現場施工人員立即用滅火器撲滅火源，火勢迅速控制，但燃燒釋放產生大量煙霧，驚動消防單位到場。

捷運局強調，後續已請投資人台北雙星公司全面檢視電焊作業區域，確實鋪設防火毯，避免電銲火花及高溫焊液向下滴落，另外，防風架內雜物應清除乾淨，並加強嚴格監火管制及防範，避免再次發生火災濃煙事故。

捷運局說，C1棟地上部鋼構吊裝及焊接已遭建管處勒令停工，已請投資人盡速提出改善計畫並據以執行，以確保工程品質與施工安全，後續也請投資人檢討及調整工序，因應停工的影響，目前仍要求投資人依契約期限完成本開發案工程。

