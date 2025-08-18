新北社宅再添一處 鄰淡水紅樹林站僅3分鐘

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導
新北淡水海天段社會住宅鄰近捷運紅樹林站，模擬圖。圖／新北市城鄉局提供
新北淡水海天段社會住宅鄰近捷運紅樹林站，模擬圖。圖／新北市城鄉局提供

新北淡水海天段青年社會住宅新建工程今開工，基地位於中正東路二段與八勢一街交叉口旁，距離捷運紅樹林站僅3分鐘步程，西臨淡水河岸，東望向天山，鄰近紅樹林生態園區。部分房型將配置景觀平台，並規畫屋頂花園，讓住戶能於山河交界處欣賞絕美景致。

新北市長侯友宜等人出席見證，該案規畫1棟建築，地上12層、地下2層，完工後將提供88戶住宅單元，包括一房型59戶、二房型19戶及三房型10戶，並設置106坪市民活動中心。工程將取得建築能效一級、綠建築及智慧建築等標章，展現永續與智慧兼具的建築理念。

新北市城鄉發展局長黃國峰表示，社會住宅政策須長期穩定推動。新北已透過都更分回、容積獎勵捐贈、工業區變更等方式，與中央合作興辦達3.6萬戶社宅，其中淡水區其他規畫與興建中的社宅即將再增加3670戶，穩步落實居住正義。

黃國峰談到，施工前多次開說明會，設計期間降低建築物高度、減少地下室開挖，並於施工期間針對降低施工噪音、管控施工時間、維持交通動線及環境清整等提出具體因應方案，目標是如期如質於2028年竣工，後續招租採新北市租金分級新制，依據民眾負擔能力調整租金，並保留部分戶數照顧弱勢族群，使青年與市民在地安心落腳。

新北市長侯友宜、城鄉局長黃國峰出席新北淡水海天段青年社宅新建工程開工，共同接好彩頭。圖／新北市城鄉局提供
新北市長侯友宜、城鄉局長黃國峰出席新北淡水海天段青年社宅新建工程開工，共同接好彩頭。圖／新北市城鄉局提供
新北市長侯友宜與貴賓一同鏟土，見證淡水海天段青年社會住宅開工。圖／新北市城鄉局提供
新北市長侯友宜與貴賓一同鏟土，見證淡水海天段青年社會住宅開工。圖／新北市城鄉局提供
新北市長侯友宜攜幼童一起期待淡水海天段青年社會住宅完工。圖／新北市城鄉局提供
新北市長侯友宜攜幼童一起期待淡水海天段青年社會住宅完工。圖／新北市城鄉局提供

