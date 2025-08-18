新北淡水海天段青年社宅規劃88戶 拚117年完工

新北淡水海天段青年社會住宅新建工程今天舉行開工典禮，新北市長侯友宜表示，目標如期如質於民國117年竣工，完工後將提供88戶住宅單元，並設置106坪市民活動中心。

新北市政府城鄉發展局說明，新北淡水區海天段青年社會住宅，基地位於中正東路二段與八勢一街交叉口旁，鄰近捷運紅樹林站，西臨淡水河岸，東望向天山，部分房型將配置景觀平台，並規劃屋頂花園，讓住戶能欣賞絕美景致。

新北市城鄉局表示，本案規劃地上12層、地下2層，地下室預計可停28輛汽車、90台機車，1樓將設有店鋪、2樓為市民活動中心，3至12樓為社會住宅，完工後將提供88戶住宅單元，包含1房型59戶、2房型19戶及3房型10戶。

侯友宜致詞時說，淡水海天段青年社會住宅所在位置非常好、交通便利，目標在民國117年完工，後續招租採新北市租金分級新制，依據民眾負擔能力調整租金，並保留部分戶數照顧弱勢族群，讓青年與市民在地安心落腳、安居樂業。

侯友宜表示，新北市已透過都更分回、容積獎勵捐贈、工業區變更等方式，與中央合作興辦達3.6萬戶社宅，其中淡水區其他規劃跟興建中的社宅，即將再增加3670戶，穩步落實居住正義。

新北市城鄉局說，本案施工前多次舉辦說明會，於設計期間降低建築物高度、減少地下室開挖，並在施工期間針對降低施工噪音、管控施工時間、維持交通動線及環境清整等提出具體因應方案。另外，工程將取得建築能效一級、綠建築及智慧建築等標章，展現永續與智慧兼具的建築理念。