捷運蘆洲機廠遲未活化…審計檢討 雙北捷運局有初步共識

捷運蘆洲機廠竣工近15年，審計室報告指，蘆洲機廠的儲車場上方設置人工地盤1.64公頃，多年來僅供台北捷運公司員工免費停車，減損可挹注捷運建設經費收益。

審計室報告，雙北捷運局2020年開會後，決議由台北捷運局興建蘆洲機廠人工地盤停車場工程，經歷5年，該工程仍因無廠商投標而多次流標，按目前發包進度預估工程所需預算及工期，將逾原專案預算保留額度及預算法規定的2026年底保留期限，恐面臨預算財源短缺問題。

新北捷運局回應，蘆洲機廠平台規畫作為停車場，台北捷運局辦理2次公開招標，因近年原物料、工資上漲及缺工、缺料等，造成無廠商投標而流標，有與北捷局多次討論、會勘及考慮市場接受度，朝原停車場規模減量方式，並請顧問公司重新檢討相關設施與經費組成合理性，會再次上網公告。

新北捷運局說明，停車場完成後，依原都市計畫規定，原則上會回饋作為停車場並提供市民使用。雙北皆以順利發包施工為首要，至於維管單位由北捷公司就近維管營運或交由新北交通局依權管委託管理營運都是可行方案。

蘆洲機廠儲車區上方人工地盤停車場工程是113年7月9日完成細部設計，113年8月23日第1次公告招標，113年9月24日開標，因無廠商投標而流標。新北捷運局說，經檢討原因，主要受到營建工程機具、物料成本大幅上漲，且營建人力嚴重不足等，該工程標案價格明顯偏低，廠商無投標意願。

台北捷運局也說，考量受限於經費額度，經檢討以減少停車場量體並將單價提高，以貼近市場行情，修正招標文件後，再次於114年3月25日公告招標，114年4月25日開標，再次無廠商投標而流標。經檢討，調整後標案價格，仍無法吸引廠商投標。檢討流標原因，除既有標案價格無法追上近期營建工程物價漲幅，因工程施工於既有捷運蘆洲機廠電聯車儲車廠上方，於停車場施工期間，為避免工程施工危害捷運新蘆線營運，需配合捷運新蘆線營運進行各項嚴格門禁及安全的管制、防護措施，所需防護費用及施工工期較一般停車場工程較高，已請細部設計顧問重新檢討調整適當的施工工時，讓標案價格符合近期營建工程行情，提高廠商投標意願。

對於日後規畫，台北捷運局說，將在既有預算經費額度下持續辦理招標作業，停車場完工後，因興建經費為台北捷運新蘆線經費支應，未來停車場營運維管將交由台北捷運公司負責。

審計室報告表示，將逾原專案預算保留額度及預算法規定的115年底保留期限，屆時恐將面臨預算財源短缺問題，對於這一隱憂，台北捷運局說，將報請中央辦理該項預算額度保留，若到115年底保留期限仍無廠商投標，該項工程設計成果文件，將移交新北市政府自籌經費辦理；該項工程經費剩餘款項要依法繳回中央。