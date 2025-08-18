中秋送暖 庇護工場推多元禮品 朱惕之：看到努力與進步
中秋佳節將至，新北市政府今舉辦「中秋團圓 庇護同行」庇護工場秋節產品發布會，推出糕餅、咖啡、生活用品等多元禮盒，盼民眾在送禮之際，也能支持庇護工場的身障朋友。
新北市副市長朱惕之表示，十多年來，新北庇護工場不斷用心開發產品，品質越來越好，「我們不僅看到他們的努力，也看到他們的進步，中秋送禮，不妨選擇庇護工場的商品，把心意傳達出去。」
朱惕之說，庇護工場的產品早已融入生活，不只是糕餅，還包括咖啡、香氛用品、手工皂等，「這些產品把大家團結在一起，也等待更多好朋友來分享。」他也透露，已有多家大企業下了大訂單，對庇護工場的夥伴是一大鼓勵。
今年秋節禮盒主打「創意與多元」，四種不同風味的咖啡禮盒，由藝術家設計包裝；生活類商品則有「極地冒險」與「海洋泡泡」泡澡球、香氛蠟燭與手工皂，皆採用友善森林認證包材，純手工製作。糕餅部分，庇護工場與插畫家吉米合作，推出莓果酥、蛋黃酥等禮盒；綜合大禮盒則首度推出茶酥系列，有檸檬茶與鐵觀音兩種口味。
凡前十名採購金額最高的廠商，現場也頒發優等獎與1萬元回饋券，感謝企業支持庇護工場，帶動更多身障朋友就業機會。
市府呼籲，中秋送禮不只是情感交流，更能傳遞社會支持的力量，邀請市民踴躍選購庇護工場的用心產品，與庇護夥伴一同分享團圓的美好。
