來捧鐵飯碗！北水處徵才5年後年薪上看近百萬錄取率1成

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北自來水事業處新進職員工第2次甄試9月20日筆試、10月18日口試及體能測驗，這次將招募土木工程助理工程師正取5名、備取10名及土木技術士正取14名、備取14名，起薪上看47K，9月2日起報名。 圖／北水處提供
徵求土木工程人才，台北自來水事業處新進職員工第2次甄試9月20日筆試、10月18日口試及體能測驗，這次將招募土木工程助理工程師正取5名、備取10名及土木技術士正取14名、備取14名，起薪上看47K，9月2日起報名。 

北水處表示，以114年支薪標準，新進助理工程師月薪約47335元（職員試用期6個月，期滿成績合格正式進用），新進技術士月薪約33045元（工員試用期3個月，期滿成績合格正式僱用），表現優秀者有望5年後月薪分別達64365元及44310元；除月薪外，另有年度績效獎金最高2.4個月、考核獎金1個月，表現優秀的助理工程師為例，第1年年薪約72萬元，5年後年薪可上看近百萬元。

報名期間自9月2日上午10時起至9月10日下午5時止，近2年職員平均錄取率約11.6％、工員平均錄取率約21.8％。北水處為制度完善的公營事業機構，服務地點均在大台北地區，且為照顧員工，提供定期員工健檢、休假旅遊補助、員工多元休閒活動、職場保母、員工子女非營利幼兒園（預計於116年下半年開園）等健全福利及友善職場措施。

為方便考生準備，有關甄試最新消息、各類科歷屆試題，已放置於本處官網「新進人員甄試專區」，如有相關問題，請於上班時間電洽北水處人事室(02)8733-6501或24小時客服專線(02)8733-5678。

