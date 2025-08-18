大稻埕煙火秀 金埕水漾8月20日雙倍綻放

台北市觀傳局今天表示，因颱風取消的大稻埕夏日節第2場煙火秀，將整併到20日的第3場「金埕水漾」活動，施放發數加倍，並加長施放面寬，煙火視覺效果將達600公尺。

台北市「2025大稻埕夏日節」原規劃4場煙火秀，13日第2場活動受風災影響，取消煙火施放及音樂展演。觀光傳播局今天表示，將整併到20日的第3場活動，秒數維持300秒，施放發數加倍綻放，視覺效果可達600公尺，更趨近壓軸最終場的800公尺視覺效果。

觀傳局長余祥說，20日晚間8時施放的煙火秀，主題更新為「金埕水漾」，以金色與暖橘色為主調，金色流蘇與菊型煙火同步綻放，宛如金光灑落水面，映照大稻埕的壯闊與繁華。

她表示，原本音樂舞台展演為傍晚6時開始，20日將提早於下午4時30分起開唱，歡迎民眾提早前往。

觀傳局說，台北捷運推出「一日票9折優惠」，加入「台北捷運Go」App會員即可領券購票，呼籲民眾多搭乘大眾運輸前往。

余祥表示，20日場次的音樂舞台主題為「好漾金埕」，由原訂13日登場的紙鳶、伯爵白率先開唱，展現台北年輕音樂世代；隨後由NeaR Band你阿伯、沈默紳士、Denzel Cheng、固定客接力演出，以多元個性音樂呈現台北前衛、時尚的金埕時刻。

觀傳局統計，6日首場活動吸引6.8萬人次參與，帶動周邊商圈人潮；據業者表示，大稻埕貨櫃市集較平日週三的業績成長5成，鄰近寧夏夜市業績更較平日成長1倍，延三夜市也有5成的業績提升，助益當地商機。