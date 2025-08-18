員和合作共居三周年 台中桃園也啟動經驗交流

新北市首度在社宅導入合作共居理念的「員和合作共居計畫」邁入第3年，前日舉辦三周年成果論壇，邀請住戶、團隊與台中、桃園代表交流經驗。市府強調，除蓋房子外，更重視住戶入住後的歸屬感，將持續推動共居實驗，拓展更多元的居住模式。

員和計畫由城鄉局規畫整層共享空間並委託NGO團隊承租經營，OURs都市改革組織進駐後，聚集26戶青年住戶共同打造共享生活。

OURs秘書長彭揚凱指出，除了新北，台中、桃園也都陸續推動青年共居社宅。台中社宅已有共居戶進駐，桃園則仍在興建中，三地雖同樣主打青年共居，但在規模、房型與運作模式上各有差異，例如新北員和為26戶雅房型，台中規模較小、以套房為主。論壇中三地政府代表難得同場，針對不同操作經驗進行分享與討論，累積後續規畫的養分。

彭揚凱表示，合作共居模式對台灣仍屬陌生，對新北而言是實驗性案例，「三方包括政府、NGO與青年住戶，都是在摸索中學習。」他坦言，如果能回到三年前，細節規劃會有更多調整，降低試錯成本。不過大方向是正確的，累積的經驗已開始反饋到新案規劃，例如新北三重、蘆洲即將落成的社宅將延續共居設計。

彭揚凱也說，員和社宅一次聚集26戶青年，確實增加溝通成本，未來規模會縮小至15至16戶，或拆分為多個單元，以利自治運作。同時將嘗試不同房型，包含套房設計，並考慮在中小規模社宅導入整棟自治的可能性，讓單身青年、小家庭都能納入共居實驗，擴大多元嘗試。