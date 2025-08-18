北環段施工惹民怨…劍南路人車混行、店家生意受影響

北環段如火如荼施工，先前因縮減車道，導致士林往內湖通勤族抱怨大塞車，近期又有劍南路店家抱怨，因施工行人被迫人車混行；離譜是長期封閉未先通知，店家生計大受影響。

議員陳宥丞說，接下來內湖將東環段也將施工，捷運局要避免欠缺地方溝通、前期宣導，不要讓捷運施工讓內科交通黑暗期變地獄夢魘。

陳宥丞說，許多在地民眾根本完全不知情捷運要施工封路，甚至店家都不知所措，甚至看到公告封路時間長達幾個月、一年更是驚恐，質疑捷運局沒事先溝通，營業損失誰負責，還有行人與車爭道等。

陳說，明明捷運施工就有施工設計規則，又不是第一天挖捷運，議會也都早提醒，未來內湖還有東環段要施工，接下來北環、東環兩線齊發，多少民怨難以想像。

民眾陳情表示，大家每天出門，不是面對高風險的交通障礙賽，就是被迫在人車混行的狀況下穿行，離譜的是，重要路段長期封閉，未先通知，讓生活動線及店家生計大受影響！

議員接獲反映後，捷運局周二將實地勘查，與各單位現場討論對策，務求找出最安全、最有效的解方！

包括北安路與敬業三路路口的設計對機車族極不友善，過路口前僅內側一線禁行機車，一過路口，限制範圍卻瞬間擴大到兩線，迫使騎士在短短幾十公尺內連續變換車道，不僅增加事故風險，也容易造成外側壅塞，會勘要求優先檢討。

另外，劍南路站三號出口施工期間，也有大型機具直接占用人行道斑馬線被封死，行人只能繞進車道通行，對長者、孩童與輪椅族尤其危險，與捷運局確認此為短期工程，將於明日完工，但即使是作業時間短，也必須事先規劃臨時安全步道，不該讓行人的生命被忽視犧牲。