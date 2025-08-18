聽新聞
新店第2運動中心選址 藍綠籲速落腳安坑

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北新店運動中心位於新店行政園區旁，自2020年12月13日啟用以來，使用率持續攀升。記者張策／攝影
新北新店運動中心位於新店行政園區旁，自2020年12月13日啟用以來，使用率持續攀升。記者張策／攝影

新北新店人口約30.7萬人，符合新北「人口25萬以上可設第二座運動中心」標準，市府近期盤點可用的閒置土地，民代喊話，安坑常住超過12萬人，足以支撐一座運動中心，盼新店第二座運動中心落腳安坑。興建運動中心需6.5億元經費，地方憂拖愈久施工成本將墊高，盼推進作業加速。

新北有18座國民運動中心，包含陸上16座、2座水上，按體育局規畫，板橋、蘆洲、新莊、三重、新店、中和會再各興建1座，中和、新店第2處仍在選址，其餘透過公益捐贈等方式，地點已有譜。

新店運動中心位於新店行政園區旁，2020年12月啟用以來，使用率持續攀升，去年累計有114萬5764人次，在各運動中心排名亮眼。

新北體育局長洪玉玲說，興建運動中心要先找到合適基地，也要有獨立出入口等條件，新店安坑還沒出現適當土地，希望有公益捐贈等契機，城鄉局協助媒合中。

議員黃心華指出，體育局一度提出「分散式運動中心」替代方案，地方普遍無法接受，居民期待的是「綜合多功能、機能完整」的大型運動中心。他強調，安坑人口規模足以支撐一座運動中心，也能減少居民跨越碧潭到老新店使用設施的負擔。

議員陳乃瑜說，她持續透過提案、質詢等方式，希望新店早日有第2座運動中心，以滿足地方需求，盼市府能從善如流，讓第2座運動中心落腳在安坑。

