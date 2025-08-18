聽新聞
宣導不周！北市空品維護區開罰 1年陳情369件

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
環保局表示，車輛未定期排氣檢驗進入空氣品質維護區，罰則屬違規行為管制手段，依法可直接開罰。圖／北市議員曾獻瑩服務處提供
環保局表示，車輛未定期排氣檢驗進入空氣品質維護區，罰則屬違規行為管制手段，依法可直接開罰。圖／北市議員曾獻瑩服務處提供

北市空氣品質維護區今年擴大納新生南和松江路，但宣導不周，有民眾車輛未完成排氣定檢收到補檢通知，誤以為期限內檢驗即可，卻因行駛空維區被直接開罰，氣得跳腳，1年陳情369件，幾乎天天都有人中招。環保局將研議催檢通知一併載明空維區規定，避免誤解。

汽機車若出廠5年就要定期排氣檢驗，若在勸導期限過後未檢驗將會被罰；但若未定期檢驗，行經空品維護區則是直接開罰。議員曾獻瑩發現，不少民眾不清楚，誤以為期限內檢驗即可，卻是直接收到空維區罰款，一年陳情案件高達3百多件。

有被罰的民眾說，因忘記定期排氣檢驗，去年12月20日收到通知，提醒今年1月中驗車，不料驗車前行經「空維區」的台北國際航空站，1月17日就收到罰單。

還有民眾收到環保局5月9日寄出的限期補檢通知，要求6月9日前完成檢驗，原以為如期補檢即可免罰，但在補檢期間進空維區，就被移動式車牌辨識系統直接舉發，之後又收到空維區的限期改善通知，讓他莫名其妙。

曾獻瑩說，空維區與排氣定檢是兩個制度交織適用，相關罰則分屬不同規範，但環保局缺乏整合及完整說明，加上北市空維區愈來愈擴大，導致民眾會混淆。他認為環保局應在限期補檢通知明確提醒，檢驗完成前應避免進入空維區，同時在排氣檢驗與空維區的告發、通知中完整說明，讓民眾了解。

環保局表示，燃油機車出廠滿5年即須依法每年完成排氣檢驗，檢驗期為行照發照月前後1個月，寄送催檢信件提醒；空維區違規行為依法可直接處罰。

根據空氣汙染防制法規定，汽機車出廠滿5年需做排氣定期檢驗，若在期限仍未檢驗，遭檢舉開罰500元罰鍰；至於車輛未排氣定檢、即便補檢期間行經空氣品質維護區，會另案開罰500元至5000元不等罰鍰，同時收到補檢通知單。

