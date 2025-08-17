2025新北街頭學校嘻哈演唱會嗨翻 9/21前還可以來看展
2025新北街頭學校8月16、17日舉辦壓軸「街頭派對」，集結饒舌賽、塗鴉大賽、DJ對戰及嘻哈演唱會，其中今晚在府中廣場登場的嘻哈演唱會，由大嘻哈時代人氣選手Multiverse、Forty、Quanzo，以及DJ人四 JENSZU、蛋頭BG8LOCC、wannasleep等卡司，吸引大批樂迷到場。
府中廣場今舉辦的「嘻哈演唱會」，邀集11組知名音樂人接力演出，卡司包含選秀節目《大嘻哈時代》人氣選手Multiverse、Forty、Quanzo，以及街頭能量滿載的DJ人四 JENSZU、蛋頭BG8LOCC、8TM、SCAR.ED、Green Father比杰、wannasleep、Gummy B、神經元等超強陣容，從下午4時一路唱到晚間9時，5小時不斷電。
此外，除了演出，現場也規畫互動體驗區，設有塗鴉創作牆、Freestyle饒舌接力與手指鼓試玩；府中15更舉辦「Turntable Jam DJ對決賽」，選出16強進行一對一刷碟對戰，活動現場開放民眾體驗刷碟，感受指尖與唱盤交錯出的即興魅力。
新北市副市長朱惕之指出，街頭文化是最貼近青年與城市活力的創意象徵，也是年輕世代表達自我、創造城市特色的重要力量，新北市透過「新北街頭學校」的平台，讓年輕人能展現才華、彼此交流，並頒發國際塗鴉大賽獎項。
2025新北街頭學校延續去年好評，將府中15三至五樓打造成三大主題展區，呈現新北街頭文化樣貌，展區不僅有知名Youtube頻道「哈哈台」合作的人物訪談、街頭塗鴉室與願望牆，更設有跳舞機與拍貼機等互動裝置，讓觀眾親身參與、留下足跡，展期自6月27日起至9月21日，並於週末開設街舞、饒舌、DJ、塗鴉等課程，邀請專業師資親授秘訣，讓大小朋友都能輕鬆接觸街頭文化，報名請至府中15 Accupass。(https://www.accupass.com/organizer/detail/1504160948564594711060)。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言