陶博館兒少陶藝獎登場 百件作品展現童心與運動夢想

2025全國兒少陶藝獎特展即日起於新北市立鶯歌陶瓷博物館展出，共有100件以「站上巔峰：我的運動舞台」為主題的作品，孩子們以陶土刻劃對運動的熱情與想像，將拚搏、專注、奪冠的時刻化為創作，打造屬於自己的夢想舞台，展期至9月28日止。

新北市文化局長張䕒育表示，「全國兒少陶藝獎」是全國規模最大的兒少陶藝競賽，今年吸引近900件作品參賽，經專業評審二階段評選後，最終選出100件展出。她強調，孩子們的作品不僅展現藝術天分，更蘊含挑戰自我與追夢的勇氣，市府未來也將持續推動陶藝教育，陪伴學子成長。

在立體雕塑類組，高中職組首獎由國立土庫商工吳家鈁奪得，其作品「突破之橋」將球員灌籃動作與金門大橋結合，橋面宛如球場延伸，充滿動感與張力，象徵勇敢追夢、突破極限。國中組首獎由嘉義民生國中范書維的「極速幻想」獲得，作品以賽車奔馳、黑白格旗揮舞的場景，刻劃車手自信神情與速度追求。國小中年級組則由高雄吉東國小郭宸宇「一舉成名天下知」奪冠，以逗趣風格描繪舉重頒獎時刻，角色生動、色彩鮮明，展現比賽的喜怒哀樂。

平面彩繪類組同樣精彩，國小低年級組首獎由苗栗照南國小陳子瑜「看我〈撐〉霸天空」獲得，描繪撐竿跳高飛越瞬間，筆觸童趣、色彩鮮明；國小高年級組則由新北林口頭湖國小鄭喆予「運動星球」拿下首獎，運用繽紛色彩與星空背景，表達夢想與希望，傳達運動是自我挑戰的旅程。