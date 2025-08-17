2025八里城市沙雕展結合數碼寶貝熱鬧開展

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

眾所期待的「2025八里城市沙雕展」於16日在八里左岸公園盛大登場，展覽至10月12日，展期長達58天。今年展覽特別與經典動畫《數碼寶貝》合作，以「被選召的孩子們」為主題，規劃22座沙雕與6座光雕裝置，帶領遊客展開一場充滿回憶與驚喜的數碼冒險之旅。

新北市副市長陳純敬表示，八里水岸經過市府團隊多年來持續投入資源進行整體規劃與環境改造，已成功轉型為北台灣極具代表性的濱水觀光休閒廊帶。「2025八里城市沙雕展」邁入第8屆，特別引進風靡全球的經典動畫IP《數碼寶貝》作為策展主題，不僅突破傳統沙雕藝術形式，以民眾熟悉的動畫角色拉近藝術與大眾的距離，更透過IP的強大號召力，預期將吸引全國各地遊客前來朝聖，有效帶動八里地區的觀光人潮與周邊產業發展，創造藝文與經濟雙贏的成效。

新北市政府高灘地工程管理處處長黃裕斌表示，今年沙雕展分4大章節，從「創始之地」選擇數碼夥伴，經歷「徽章試煉」及「成長試煉」，最終邁向「究極對決」。更新增數位互動遊戲，民眾可透過心理測驗找到專屬夥伴，完成任務體驗進化過程，沉浸數碼世界魅力，更可以兌換限量好禮，兌換時間為展覽間假日的下午2點起，數量有限換完為止。

黃裕斌處長表示，繼去年的「小小沙雕師」，今年也推出由8至15歲參加的「沙雕師工作坊」(8/23、8/30、9/13)，讓青少年在沙雕師專業指導下親手創作專屬沙雕作品。

沙雕 八里

