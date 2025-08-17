城市探險深入三鶯線尋寶解密

照片取自新北市政府

為了迎接捷運三鶯線完工通車，新北捷運工程局16日在三鶯線轉乘站LB01頂埔站周邊，舉辦「登入三鶯！城市探險隊」定向越野挑戰賽，以運動結合闖關的活動形式，帶領大小朋友了解三鶯線特色、規劃始末及工程小知識，並讓民眾探索城市角落，活動吸引300人熱情參與，大批跑者不畏艱辛、挑戰自我，就像三鶯線背後默默付出的團隊一樣。

新北捷運局長李政安說明，在三鶯線如火如荼施工的同時，特別舉辦「登入三鶯！城市探險隊」定向越野挑戰賽，共吸引300人熱情開跑！透過運動結合城市文化，吸引大小朋友用雙腳探索城市，地點特別選在三鶯線兼具起始與轉乘的頂埔站周遭，除了「個人挑戰組」，也有熱門的「親子體驗組」，鼓勵爸媽帶著小朋友參加、親子同樂!由於定向越野「沒有固定路線」，過程中不僅挑戰體能，更考驗邏輯與方向感，是一項適合全年齡的智慧型運動，並帶入三鶯線特色小知識，讓民眾從運動中熟悉三鶯線。

捷運局長李政安表示，目前三鶯線進度92.52%，其中LB01頂埔站為捷運三鶯線起點，採高架側式月台設計，與既有板南線頂埔站緊密銜接，並共用出入口，提供民眾無縫轉乘的便利性。頂埔站以「都會溫室」為設計概念，車站空間導入多樣綠植配置，搭配大跨度結構設計與外牆半通透擴張網，營造光影穿透、自然通風的綠意車站氛圍。

新北捷運工程局補充說明，團隊力拼年底三鶯線完工，未來通車後市民從三峽、鶯歌前往台北市通勤時間將可減少20分鐘。為了迎接三鶯線到來，捷運局精心規劃一系列豐富多彩活動，除了「定向越野挑戰賽」外，還有體驗在地文化的「職人小學堂半日遊」，最後場次將在9月27日（六）舉辦，報名資訊9月5日（五）會在新北捷運局臉書上公布，未來還規劃有「舞踏青春車廂快閃表演」、「飛鳶野餐音樂會」等系列活動。

聚傳媒