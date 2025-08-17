松菸7月入園破百萬人次 這兩原因加成人流成長35％

台北市松山文創園區今年7月再破106萬人次入園，園方分析，除了與經典IP、周末系列活動，以及攜手大巨蛋的粉絲經濟，也讓園區比去年同期成長35％。

松菸表示，7月入園人次突破106萬，當中有2天近8萬單日入園，主要是7月每周末展開系列活動，包含「會動的浮世繪展」、「HoYoverse夏季Festival」，還有經典IP「湯姆貓與傑利鼠」、「嚕嚕米」，加上大巨蛋的粉絲經濟串流。

另外，松菸說，近期在夜間舉辦2025夏日松一下－松菸炒台北，廣納音樂、運動、市集為主題的系列體驗活動，其中於巴洛克花園進行的露天瑜珈，更是獲得不少民眾青睞，更由台北市立交響樂團及專業爵士樂團帶來演奏及合唱。

特別是在大巨蛋舉辦演唱會後，松菸說，大松菸基地夥伴在地利優勢，以及粉絲經濟的發酵下，也各自展現強大聚眾力，像是「五月天25周年巡迴演唱會」在7月首兩周於大巨蛋開唱，園區展出STAYREAL PARK戶外裝置及室內展售。