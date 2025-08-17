快訊

新生高架底大裂縫…網驚沒事別走 新工處曝設計非損壞

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
近日有網友在Threads等社群，上傳一支從下方拍新生高架橋的影片，影片可見高架橋底有一處相當大的裂痕。圖／引用自網路
近日有網友在Threads等社群，上傳一支從下方拍新生高架橋的影片，影片可見高架橋底有一處相當大的裂痕，網友也說，「已向北市府通報，能閃就閃沒事別走，請避開」，還有網友留言「這是拿人民開玩笑嗎？嚇到了」。

對此，北市新工處表示，對於網傳新生高架橋跨基隆河段出現裂縫，經查為橋梁鉸接的伸縮縫及施工縫，橋梁整體結構安全無虞。

北市新工處表示，新生高架橋於民國71年興建完成，主要連結台北市南北向交通，跨越基隆河，為重要的市區快速道路系統之一。近日網傳新生高架橋跨基隆河段有出現裂縫，經檢視新生高架橋跨基隆河段，橋梁上部結構是採用懸臂工法施作，主跨的中間段則是二個懸臂端以鉸接的方式來做銜接，銜接處設置伸縮縫，為當時興建橋梁常見設計，並非為損壞跡象。

新工處表示，該橋段北市府工務局新建工程處自110年起就有設置監測系統，以持續24小時即時記錄橋梁受力與變形狀況。依照監測結果，監測數據長期呈現穩定的狀態，並沒有發現異常變化，顯示橋梁結構安全無虞。

新工處最後說明，另外伸縮縫旁出現裂縫的狀況，經橋檢公司114年8月15日現場檢視確認，為施工時模板灌漿的接縫痕跡，僅為施工接縫，並非裂縫，所以也沒有結構安全的問題，請市民朋友安心。新工處也將持續關注臺北市橋梁結構及安全狀況，為市民提供安全、穩定的交通環境。

近日有網友在Threads等社群，上傳一支從下方拍新生高架橋的影片，影片可見高架橋底有一處相當大的裂痕。圖／引用自網路
