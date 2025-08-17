審計報告指獎勵穩定就業、幸福企業申請偏冷 新北勞工局給說法
新北勞工局為鼓勵失（待）業勞工參加職訓，結訓後穩定就職，運用新北勞工權益基金經費推職前訓練穩定就業獎勵金試辦計畫，職訓後工作滿3個月，即給穩定就業獎勵金1萬元。審計報告指，有5成以上失（待）業者及近3成在職者未符獎勵金試辦計畫申請資格，近3年度友善家庭計畫申請獎勵的事業單位數從111年度62家降為113年度45家，參與率偏低。
對此新北市勞工局表示，職前訓練穩定就業獎勵金計畫自2023年上路，持續辦理中，2023年申請人數為18人，2024年申請數為25人，用意是協助新北市中壯年失業勞工提升職業技能，鼓勵重返職場，並引導結訓者投入與訓練相關、薪資達一定水準且持續就業的工作，因此設有身分年齡、薪資及就業穩定等一定條件。
此外，為避免獎勵資源重複配置，對於符合中央政府機關辦理青年或特定職類就業獎勵者，為計畫排除對象，加上新北的計畫獎勵金額相對較低且為一次性獎勵金，致申辦獎勵人數偏少。檢視申請未通過原因主要為，參加的不是新北勞工局辦理的職前訓練課程、逾期申請等因素，會持續加強宣傳獎勵金計畫，並於職前課程結訓後追蹤學員就業情形，主動協助符合資格者申請，提升計畫成效。
另為獎勵轄內企業推動友善家庭措施，2020年起運用勞權基金辦友善家庭計畫，針對在新北設有營運據點的事業單位，提供優於法令的職場友善措施，最多核發5萬元。勞工局統計，111年申請家數為62家、通過59家，112年申請64家、通過49家，113年申請45家、通過38家。
勞工局表示，因應112年5月1日起防疫朝向常態化，新冠肺炎相關假別回歸一般性請假規定，該計畫113年起取消「因應新冠肺炎提供友善家庭相關措施」項目，整體而言近3年申請、通過家數差異不大，因獎勵資源有限，為廣納獎勵對象，訂有同一友善措施不得重複申請獎勵的規定。近3年通過審查的企業，約有8成為新申請，計畫效益有發揮，包含圓展科技、遠傳電信都是獲獎企業。
為營造幸福職場，圓展科技提供員工新人彈性假、全薪生日假、防疫照顧假、減少每月工時不扣薪、加班者提供計程車接送至捷運站等措施。
遠傳電信提供友善孕育措施，從員工懷孕滿3個月就每個月提供「準媽媽營養金」，產後也有發給分娩補助。為營造友善育兒風氣，遠傳電信員工生第一胎獎勵3萬、第二胎6萬，男女員工皆可申請，2022年起實施準媽媽營養金，每月額外補助準媽媽員工2000元，實施後已有超過250人申請，員工古姓男子說，生產前後提供優於法令的陪產檢假、陪產假，讓男性員工也能照顧家庭不缺席。
