未排氣定檢車進入「這區」收多張罰單與通知 議員籲整合

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
環保局表示，空品區的罰則屬違規行為管制手段，依法可直接處罰。圖／台北市議員曾獻瑩服務處提供。
台北市空氣品質維護區擴大納入兩路段，不料，民眾未完成排氣定檢的車輛行駛該區後，收到兩次罰款及多種的通知，讓民眾過於混亂。北市議員曾獻瑩說，近一年類似陳情達369件，呼籲市府整合。環保局表示，後續將研議一併寄送。

曾獻瑩表示，空維區擴大納入新生南路與松江路段，以往民眾若是機車逾期沒有完成排氣定檢，環保局會寄發「限期補檢通知」，在期限內補檢即可免於裁罰，大家普遍認為只要在補檢期限內完成檢驗，就不會被罰。

他說，但其實空維區制度上路後，民眾一旦逾期未定檢，即使仍在限期補檢期間內，進入空維區仍會被另案開罰。最近一年有關的陳情案件達369件，許多類似的機車未定檢的族群進入空維區，被接踵而來的公文弄得一頭霧水。

曾獻瑩說，這不僅顯示空維區與排氣定檢制度交織適用，但是缺乏整合，相關通知時間點與內容易讓民眾混淆。他舉例，有民眾應在4月30日完成定檢，環保局在5月9日寄出限期補檢通知，要求在6月9日前完成檢驗。

該民眾原以為如期補檢即可免罰，卻在5月1日進入空維區，被環保局人員持移動式車牌辨識系統執法舉發。隨後，該民眾在補檢期限內完成檢驗，但之後仍收到空維區的限期改善通知，加上又遭到開罰，感覺相當不合理。

曾獻瑩強調，「限期補檢」針對的是排氣定檢逾期未檢的相關罰則，而「空維區限期改善」則是針對進入空維區的另一套裁罰機制，兩者分屬不同規範。環保局應在限期補檢通知中明確提醒民眾，避免混淆及困擾。

環保局表示，空品區的罰則屬違規行為管制手段，依法可直接處罰。同時，汽機車也規定相關排氣檢驗時間，燃油機車而言，出廠滿5年即須依法每年完成排氣檢驗，檢驗期為行照發照月前後1個月。寄送催檢信件提醒，是避免車主另一階段的處罰。

環保局說，若違反排氣定檢規定及違規進入空維區，屬不同時間點的行政法上義務，會分別處罰。後續將研議於催檢通知單一併載明空維區相關規定，提醒車主避免誤解。

曾獻瑩指，有不少未排氣定檢的車輛進入空維區後，遭到多次開罰。圖／台北市議員曾獻瑩服務處提供。
