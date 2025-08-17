新北不塑商圈擴大 繼深坑之後 三峽老街加入減塑行列

為鼓勵民眾減少使用一次用塑膠產品，新北市環保局攜手三峽老街及深坑老街兩大商圈，即日起至10月19日舉辦「三峽深坑行動GO，不塑消費遊老街」活動，活動分兩階段，完成指定任務即可參加抽獎，總獎額超過台幣40萬元。

環保局表示，去年首次與深坑老街合作推出第一處「不塑商圈」，今年三峽老街商圈主動加入，擴大不塑商圈的範圍，兩處商圈內的不塑店家皆不主動提供購物用塑膠袋，商圈內設置「reBAG袋袋相傳」讓民眾可以自行借用二手袋，帶動更多商圈加入減塑行列。

活動第一階段自8月16日至8月29日，號召民眾於「新北i環保」Facebook粉絲專頁活動貼文下留言分享，即有機會獲得價值600元的三峽及深坑商圈暢遊券，共500份，使用期限至今年11月16日。

活動第二階段自8月30日至10月19日，邀請民眾在活動期間至三峽或深坑老街商圈進行不塑消費，只要在活動指定店家消費，並自備購物袋、內用不使用一次性免洗餐具或外帶使用環保容器盛裝者，即可與店內活動海報、跳卡合照後上傳至活動網站（https://linktr.ee/ntpc.less_plastic2026），有機會獲台幣2000元郵政禮券。