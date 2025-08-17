快訊

「核電1元、風電6元」童子賢酸爆能源政策：不會持家就辭職

名將不名譽／周至柔偽造身分助愛子逃美兵役 遭美媒爆料

新北不塑商圈擴大 繼深坑之後 三峽老街加入減塑行列

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
新北三峽老街商圈響應不塑商圈理念，店家不主動提供購物用塑膠袋，商圈內設置「reBAG袋袋相傳」讓民眾可以自行借用二手袋。記者王慧瑛／攝影
新北三峽老街商圈響應不塑商圈理念，店家不主動提供購物用塑膠袋，商圈內設置「reBAG袋袋相傳」讓民眾可以自行借用二手袋。記者王慧瑛／攝影

為鼓勵民眾減少使用一次用塑膠產品，新北市環保局攜手三峽老街深坑老街兩大商圈，即日起至10月19日舉辦「三峽深坑行動GO，不塑消費遊老街」活動，活動分兩階段，完成指定任務即可參加抽獎，總獎額超過台幣40萬元。

環保局表示，去年首次與深坑老街合作推出第一處「不塑商圈」，今年三峽老街商圈主動加入，擴大不塑商圈的範圍，兩處商圈內的不塑店家皆不主動提供購物用塑膠袋，商圈內設置「reBAG袋袋相傳」讓民眾可以自行借用二手袋，帶動更多商圈加入減塑行列。

活動第一階段自8月16日至8月29日，號召民眾於「新北i環保」Facebook粉絲專頁活動貼文下留言分享，即有機會獲得價值600元的三峽及深坑商圈暢遊券，共500份，使用期限至今年11月16日。

活動第二階段自8月30日至10月19日，邀請民眾在活動期間至三峽或深坑老街商圈進行不塑消費，只要在活動指定店家消費，並自備購物袋、內用不使用一次性免洗餐具或外帶使用環保容器盛裝者，即可與店內活動海報、跳卡合照後上傳至活動網站（https://linktr.ee/ntpc.less_plastic2026），有機會獲台幣2000元郵政禮券。

新北市環保局推動「三峽深坑行動GO，不塑消費遊老街」活動，至三峽或深坑老街商圈完成指定任務即可參加抽獎。圖／新北環保局提供
新北市環保局推動「三峽深坑行動GO，不塑消費遊老街」活動，至三峽或深坑老街商圈完成指定任務即可參加抽獎。圖／新北環保局提供
新北市環保局鼓勵民眾實踐「自備購物袋、重複使用、減少使用」3策略，力行減塑愛地球。圖／新北環保局提供
新北市環保局鼓勵民眾實踐「自備購物袋、重複使用、減少使用」3策略，力行減塑愛地球。圖／新北環保局提供
新北市環保局攜手三峽、深坑老街兩大商圈，設置「reBAG袋袋相傳」讓民眾可借用二手袋。圖／新北環保局提供
新北市環保局攜手三峽、深坑老街兩大商圈，設置「reBAG袋袋相傳」讓民眾可借用二手袋。圖／新北環保局提供

老街 深坑 三峽

延伸閱讀

新北女背包鬆脫鈔票沿路飛 汐止新台五路滿地千元鈔騎士停車忙撿錢

2025新北影響力系列影片上線 熱血小拳館打頭陣

防身障車格被占用 新北有停車場用這招 看法兩極

新北土城9旬婦曾被逆子打倒在地、趕出家門 今遭7旬兒持刀砍死

相關新聞

別讓「街頭耶誕樹」奇景再現..議員促北市設智慧垃圾箱

假日人潮湧入商圈、景點，台北街頭隨處可見「行人專用清潔箱」常出現垃圾滿溢，過去就曾有網友貼出「街頭耶誕樹」奇景，議員認為...

2025新北影響力系列影片上線 熱血小拳館打頭陣

新北市新聞局4年前打出新北影響力品牌，呈現不同領域的影響力人物，展現在地草根力量的動人故事。2025新北影響力系列影片近...

防身障車格被占用 新北有停車場用這招 看法兩極

身障車格遭占用情況屢見不鮮，新北新店寶橋立體停車場近期試辦在身障車位加裝地鎖機制，出示證件並經停車場管理員確認後，地鎖才...

前3年北市科技執法 近5成未舉發

北市近3年科技執法127萬餘件，卻有58萬餘件「不舉發」，比率近5成，審計報告指出，警察局未列管不舉發原因，也沒有明確判...

北市近2000公車站 烈日直烤

北市夏季氣溫屢創新高，全市3401個公車站位僅4成2有候車亭，近2千處站點毫無遮蔽設施，民眾建議效法韓國移動式遮陽傘。公...

逾7千名志工力量撐起世壯運 蔣萬安大讚「台灣最美風景」

「2025年雙北世界壯年運動會」5月落幕，籌辦期間逾7000名志工投入，年齡層橫跨16歲至92歲，甚至有日本人跨海來當志...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。