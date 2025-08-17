別讓「街頭耶誕樹」奇景再現..議員促北市設智慧垃圾箱

假日人潮湧入商圈、景點，台北街頭隨處可見「行人專用清潔箱」常出現垃圾滿溢，過去就曾有網友貼出「街頭耶誕樹」奇景，議員認為，現行人力收運無法因應假日突增的人流與垃圾量，應導入「智慧垃圾箱」等。

環保局表示，為精進行人清潔箱清運勤務，環保局擬配合智慧城市計畫，114年底創新實證POC試辦徵案需求時，提出「太陽能壓縮式行人專用清潔箱設施試辦案」，相關內容將依智慧城市機制進行審查作業。等審查通過後，將於115年辦理實證推動，並進行後續成效評估。

據環保局資料，北市截至今年2月，全市共設有1943組「行人專用清潔箱」，每組包含一般垃圾箱與資源回收箱各1個，每個容量約為120公升，單組設置成本約為12000元。目前清潔隊員每日巡查清運頻率約3至6次，針對人潮多或易髒亂地點會視狀況機動增加巡查及清運次數。

議員吳世正說，儘管清潔箱數量看似充足，且清潔隊員每日巡查多次，但實務上仍無法及時反映假日期間人潮劇增所帶來的垃圾暴增問題。以西門町、信義香堤大道或士林夜市為例，常周末下午即出現垃圾滿溢，尤其瓶罐、手搖杯、餐盒等生活垃圾外露，嚴重影響市容，也降低市民與觀光客的觀感。

「目前管理仍以人力巡察與固定時段清運為主，難即時因應垃圾突增。」吳建議應參考國內外經驗，針對人潮熱點區域導入智慧科技管理機制，如具備「垃圾壓縮功能」與「即時通報系統」的智慧清潔箱，當達一定門檻即自動通知清潔隊安排收運，大幅提升效率與整潔度。

「別讓滿出來的垃圾箱，成為台北街頭的常態。」吳舉日本東京部分街道及景點導入「壓縮式智慧垃圾箱」為例，該型設備透過太陽能供電，自動將垃圾壓縮至原容量的五分之一，大幅延長收運週期，並具備Wi-Fi傳輸功能可即時回報裝填狀況。

吳建議，環保局可先挑選10至15處人流密集區域進行試點，再逐步擴大推廣。若僅仰賴清潔隊人力巡查，不僅效率有限，也增加基層同仁工作負擔，長遠來看不符成本效益。