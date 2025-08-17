別讓「街頭耶誕樹」奇景再現..議員促北市設智慧垃圾箱

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
商圈、景點周末常可見「行人專用清潔箱」垃圾滿溢，目前北市府尚未議員導入「智慧垃圾箱」，而是先採增加垃圾桶等因應。記者林麗玉／攝影
商圈、景點周末常可見「行人專用清潔箱」垃圾滿溢，目前北市府尚未議員導入「智慧垃圾箱」，而是先採增加垃圾桶等因應。記者林麗玉／攝影

假日人潮湧入商圈、景點，台北街頭隨處可見「行人專用清潔箱」常出現垃圾滿溢，過去就曾有網友貼出「街頭耶誕樹」奇景，議員認為，現行人力收運無法因應假日突增的人流與垃圾量，應導入「智慧垃圾箱」等。

環保局表示，為精進行人清潔箱清運勤務，環保局擬配合智慧城市計畫，114年底創新實證POC試辦徵案需求時，提出「太陽能壓縮式行人專用清潔箱設施試辦案」，相關內容將依智慧城市機制進行審查作業。等審查通過後，將於115年辦理實證推動，並進行後續成效評估。

據環保局資料，北市截至今年2月，全市共設有1943組「行人專用清潔箱」，每組包含一般垃圾箱與資源回收箱各1個，每個容量約為120公升，單組設置成本約為12000元。目前清潔隊員每日巡查清運頻率約3至6次，針對人潮多或易髒亂地點會視狀況機動增加巡查及清運次數。

議員吳世正說，儘管清潔箱數量看似充足，且清潔隊員每日巡查多次，但實務上仍無法及時反映假日期間人潮劇增所帶來的垃圾暴增問題。以西門町、信義香堤大道或士林夜市為例，常周末下午即出現垃圾滿溢，尤其瓶罐、手搖杯、餐盒等生活垃圾外露，嚴重影響市容，也降低市民與觀光客的觀感。

「目前管理仍以人力巡察與固定時段清運為主，難即時因應垃圾突增。」吳建議應參考國內外經驗，針對人潮熱點區域導入智慧科技管理機制，如具備「垃圾壓縮功能」與「即時通報系統」的智慧清潔箱，當達一定門檻即自動通知清潔隊安排收運，大幅提升效率與整潔度。

「別讓滿出來的垃圾箱，成為台北街頭的常態。」吳舉日本東京部分街道及景點導入「壓縮式智慧垃圾箱」為例，該型設備透過太陽能供電，自動將垃圾壓縮至原容量的五分之一，大幅延長收運週期，並具備Wi-Fi傳輸功能可即時回報裝填狀況。

吳建議，環保局可先挑選10至15處人流密集區域進行試點，再逐步擴大推廣。若僅仰賴清潔隊人力巡查，不僅效率有限，也增加基層同仁工作負擔，長遠來看不符成本效益。

環保局表示，北市府曾於112年間試辦類似具備「8分滿即時回報」功能之智慧垃圾桶系統，經實地測試後因垃圾性質多為蓬鬆狀，易堆疊至感測器感應範圍，導致系統頻繁誤判為「已達8分滿」，回報資訊準確性不足，且仍須依賴清潔人員反覆至現場查驗，反增作業負擔及人力調度困擾。經成效評估該系統未採納。目前持續尋找國內外合適廠商研發設計符合北市適用的智慧科技行人專用清潔箱。

商圈、景點周末常可見「行人專用清潔箱」垃圾滿溢，目前北市府尚未議員導入「智慧垃圾箱」，而是先採增加垃圾桶等因應。記者林麗玉／攝影
商圈、景點周末常可見「行人專用清潔箱」垃圾滿溢，目前北市府尚未議員導入「智慧垃圾箱」，而是先採增加垃圾桶等因應。記者林麗玉／攝影
過去曾有網友分享台北街頭的「垃圾聖誕樹」，讓網友紛紛大嘆「台灣最美麗的風景」。圖／取自臉書「爆廢公社二館」
過去曾有網友分享台北街頭的「垃圾聖誕樹」，讓網友紛紛大嘆「台灣最美麗的風景」。圖／取自臉書「爆廢公社二館」

行人 人力 環保局

