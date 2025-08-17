快訊

再過5天入鬼月 出國看到房間聖經被翻開必做一事…10大禁忌必知

想換安卓機？外媒點名4款手機別入手：有更好的選擇

普亭停戰6大條件曝光！要求烏割地6600平方公里 承認克里米亞歸俄

2025新北影響力系列影片上線 熱血小拳館打頭陣

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
2025新北影響力首支人物影片，記錄「熱原拳擊隊」教練陳哲宇（右）用拳擊點亮都市原民孩子的奮鬥故事。圖／新北新聞局提供
2025新北影響力首支人物影片，記錄「熱原拳擊隊」教練陳哲宇（右）用拳擊點亮都市原民孩子的奮鬥故事。圖／新北新聞局提供

新北市新聞局4年前打出新北影響力品牌，呈現不同領域的影響力人物，展現在地草根力量的動人故事。2025新北影響力系列影片近日上線，首支影片主題是「熱原拳擊隊教練－陳哲宇」，帶觀眾走進陳哲宇的熱血小拳館，看他如何陪孩子一路走到金牌舞台。

影片講述曾是拳擊國手的陳哲宇，以社工身分來到三峽隆恩埔國宅，一段與原民孩子的相遇，生命影響生命的故事。早年陳哲宇的拳館就在國宅樓下的水泥空間，一塊僅10坪的場地，架設簡易沙包，孩子們打拳的聲音此起彼落，汗水與夢想同時被喚醒，他教的不只是基本步伐與技巧，更用塑造紀律、自信與目標，陪伴都市原民孩子找到人生方向，成為金牌好手。

更重要的是，熱原拳擊隊的孩子們成為彼此的家人，拳館不只是練功場，而是像家一般的歸屬，11年來，他們成為賽事的常勝軍，總統盃、全中運、各級賽事頻頻拿牌，陳哲宇用汗水教會孩子：拳頭或許是一種力量的象徵，但最強大的力量，來自內心、來自相信、來自堅持。

新北市新聞局長李利貞表示，「新北影響力」邁入第4年，持續記錄具啟發性、正能量的人物故事，曾獲得「傑出公關獎」肯定。今年以「光 始於你Shine Begins With You」為主軸，介紹10位來自不同領域的影響力人物，橫跨教育、藝術、環保永續、地方創生等等，長年各自崗位上付出、貢獻，這份影響力，就像光一樣點亮周遭、溫暖人心，象徵著新北市不斷向前的精神。

影片 國宅

延伸閱讀

防身障車格被占用 新北有停車場用這招 看法兩極

新北土城9旬婦曾被逆子打倒在地、趕出家門 今遭7旬兒持刀砍死

93歲婦曾被趕出門…新北土城逆子涉弒母悲劇 母親送醫不治

長期感情不睦…新北土城驚傳7旬兒疑持刀追砍9旬母 2人送醫搶救

相關新聞

前3年北市科技執法 近5成未舉發

北市近3年科技執法127萬餘件，卻有58萬餘件「不舉發」，比率近5成，審計報告指出，警察局未列管不舉發原因，也沒有明確判...

2025新北影響力系列影片上線 熱血小拳館打頭陣

新北市新聞局4年前打出新北影響力品牌，呈現不同領域的影響力人物，展現在地草根力量的動人故事。2025新北影響力系列影片近...

防身障車格被占用 新北有停車場用這招 看法兩極

身障車格遭占用情況屢見不鮮，新北新店寶橋立體停車場近期試辦在身障車位加裝地鎖機制，出示證件並經停車場管理員確認後，地鎖才...

北市近2000公車站 烈日直烤

北市夏季氣溫屢創新高，全市3401個公車站位僅4成2有候車亭，近2千處站點毫無遮蔽設施，民眾建議效法韓國移動式遮陽傘。公...

逾7千名志工力量撐起世壯運 蔣萬安大讚「台灣最美風景」

「2025年雙北世界壯年運動會」5月落幕，籌辦期間逾7000名志工投入，年齡層橫跨16歲至92歲，甚至有日本人跨海來當志...

等車又熱又煎熬！北市公車候車亭不到5成 民怨：就算有也不夠遮

極端天氣之下，北市夏季氣溫屢創新高，但全市3401個公車站位僅4成2有候車亭，其他近2000處站點毫無遮蔽設施，不夠友善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。