2025新北影響力系列影片上線 熱血小拳館打頭陣

新北市新聞局4年前打出新北影響力品牌，呈現不同領域的影響力人物，展現在地草根力量的動人故事。2025新北影響力系列影片近日上線，首支影片主題是「熱原拳擊隊教練－陳哲宇」，帶觀眾走進陳哲宇的熱血小拳館，看他如何陪孩子一路走到金牌舞台。

影片講述曾是拳擊國手的陳哲宇，以社工身分來到三峽隆恩埔國宅，一段與原民孩子的相遇，生命影響生命的故事。早年陳哲宇的拳館就在國宅樓下的水泥空間，一塊僅10坪的場地，架設簡易沙包，孩子們打拳的聲音此起彼落，汗水與夢想同時被喚醒，他教的不只是基本步伐與技巧，更用塑造紀律、自信與目標，陪伴都市原民孩子找到人生方向，成為金牌好手。

更重要的是，熱原拳擊隊的孩子們成為彼此的家人，拳館不只是練功場，而是像家一般的歸屬，11年來，他們成為賽事的常勝軍，總統盃、全中運、各級賽事頻頻拿牌，陳哲宇用汗水教會孩子：拳頭或許是一種力量的象徵，但最強大的力量，來自內心、來自相信、來自堅持。

新北市新聞局長李利貞表示，「新北影響力」邁入第4年，持續記錄具啟發性、正能量的人物故事，曾獲得「傑出公關獎」肯定。今年以「光 始於你Shine Begins With You」為主軸，介紹10位來自不同領域的影響力人物，橫跨教育、藝術、環保永續、地方創生等等，長年各自崗位上付出、貢獻，這份影響力，就像光一樣點亮周遭、溫暖人心，象徵著新北市不斷向前的精神。