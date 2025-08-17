防身障車格被占用 新北有停車場用這招 看法兩極

身障車格遭占用情況屢見不鮮，新北新店寶橋立體停車場近期試辦在身障車位加裝地鎖機制，出示證件並經停車場管理員確認後，地鎖才會降下。有身障者說，有證但行動自如者可能會覺得麻煩知難而退，有助於把資源留給最需要的人；也有身障者說，若一時找不到管理員處理，會增加停車困擾。

新北市交通局表示，陸續有民眾反映寶橋立體停車場身心障礙者專用停車位遭占用問題，6月24日會勘研商後，在8月15日完成4席專用停車位地鎖設施，搭配明顯標示及管理員聯絡電話，透過事前查核方式，確保專位專用，保障身心障礙者停車權益。試辦3個月，後續將檢討實際效益，再來評估擴大實施可行性。

台灣身心障礙者人權監督聯盟前理事長張學恒說，設地鎖有利有弊，若停車場管理不夠到位，停車時要找管理員協助，恐怕要花更多時間，多年前有加油站也試行過身障者廁所上鎖來防止非身障者使用，管理上不見得合宜、便民。張學恒建議，停車場管理員可透過監視系統掌握，在發現遭占用第一時間出面制止，也許更有效益。

新北市議員黃心華說，許多身障者向他反映，寶橋停車場身障車位本該專屬於真正需要者，卻常被不該停的車輛占走，許多身障者到停車場後，面臨找不到車位困境。接獲民眾反映後，便研議改善方案，會勘過程中，交通局同意採納身障者建議，該處有10個身障車格，有4個先試辦，身障者欲停車時，可出示證件並經停車場管理員確認，地鎖才會降下。黃認為，雖然會多出幾分鐘確認時間，但能確保真正有需求者能安心、方便使用。