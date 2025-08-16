快訊

雙方陷僵局！教部為3校學士後醫學系喬名額 大學給軟釘子碰

北市近2000公車站 烈日直烤

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市有3401站公車站，迄今已設置1456站候車亭，但仍有1945處站點完全沒有遮蔽設施。記者林佳彣／攝影
北市有3401站公車站，迄今已設置1456站候車亭，但仍有1945處站點完全沒有遮蔽設施。記者林佳彣／攝影

北市夏季氣溫屢創新高，全市3401個公車站位僅4成2有候車亭，近2千處站點毫無遮蔽設施，民眾建議效法韓國移動式遮陽傘。公運處說，人行道不夠寬或有管線無法設候車亭，會到場會勘評估。

北市共有1456站候車亭，提供民眾等候公車時遮陽避雨、公車服務資訊，仍有1945處站點完全沒有遮蔽設施，炙熱太陽下，民眾只能撐傘、擠在陰影處苦等，下雨更可能全身溼透。

民眾楊小姐憂心，極端天氣之下，阿公、阿嬤禁不起曬，希望能多設候車亭。

民眾吳先生認為，即使站牌設有候車亭，但只要人一多就湧出來，難遮蔭或遮雨。另有人建議仿效韓國移動式遮陽傘，要有遮蔽設施。

公運處表示，候車亭設置條件為人行道寬度達2公尺以上，必須留足夠的無障礙通行空間給其他用路人及身障者。接獲民眾反映或配合人行道拓寬等相關工程施作，適時辦理現場會勘，評估是否可設置候車亭。

議員詹為元點出，即使人行道空間足夠，若後方店家反映「擋到招牌、影響門面」，就無法設候車亭，讓居民期待落空；市府在人行道拓寬工程時「順便」規畫新候車亭，仍無法及時回應氣候變遷的迫切需求。

