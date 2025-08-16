前3年北市科技執法 近5成未舉發

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
台北市近3年科技執法共計127萬餘件，有近5成是「不舉發」，卻未分析原因。本報資料照片
台北市近3年科技執法共計127萬餘件，有近5成是「不舉發」，卻未分析原因。本報資料照片

北市近3年科技執法127萬餘件，卻有58萬餘件「不舉發」，比率近5成，審計報告指出，警察局未列管不舉發原因，也沒有明確判斷基準，造成不同人員審核出現不同結果。北市交通警察大隊指出，會持續強化主管覆核，不舉發比率已下降。

警察局統計，北市2022年至去年科技執法設備辨識違規案，各年度分別是48萬餘件、42萬餘件及36萬餘件，經警察局審核結果，各年度案件狀態為不舉發者，分別為24萬餘件、20萬餘件及13萬餘件。

審計報告指出，運用科技執法查獲違規案件，有助減少交通事故，但警察局建置的「違規E化系統」沒有欄位可記錄列管不舉發原因，無法就統計分類，並研析癥結；員警舉發與否也未明確規範判斷基準，且審核、入案等程序沒有相關覆核，易發生如救護車、消防車等執行公務未禮讓行人等，也被列違規。

議員王閔生指出，若近半數案件不舉發卻沒有列出明確原因，恐怕會讓民眾質疑制度的公正與一致性，市府與警察局應立刻公開不舉發理由。

議員詹為元表示，市警局應先把關，別等到開單後再由民眾申訴撤銷，避免誤罰、也減少行政成本浪費，並確保執法公正與制度信譽。

交通警察大隊指出，科技執法不舉發原因多屬執行公務及事故車、故障車、閃避他車、配合警察義交指揮，或道路施工及交通工程不當等；今年1至7月，科技執法舉發計38萬5807件、不舉發計12萬3904件，占比32%，已顯著下降。

市警局也強化主管覆核及分局查核機制，並要各單位指派法律素養及資經歷豐富的績優員警，擔任審核人員，避免雷同違規，卻有不同舉發結果。

