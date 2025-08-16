逾7千名志工力量撐起世壯運 蔣萬安大讚「台灣最美風景」

「2025年雙北世界壯年運動會」5月落幕，籌辦期間逾7000名志工投入，年齡層橫跨16歲至92歲，甚至有日本人跨海來當志工。台北市長蔣萬安今揭露，志工們服務總時數超過10萬小時，大讚他們是台灣最美風景。

世壯運籌辦期間，雙北社會局與協辦縣市召募志工並培訓，7010名志工的身影遍布雙北、桃園、宜蘭、竹縣、台中各場館，實際總服務時數高達10萬7970.5小時。雙北社會局今在南港展覽館1館舉辦「2025雙北世界壯年運動會-志工感恩會」，邀請所有曾參與賽會的志工同聚一堂，現場頒授結業證書。

蔣萬安今出席向全體志工表達謝意，大讚，「你們就是台灣最美的風景。」世壯運不僅是選手的舞台，更是志工的榮耀，雖然他們的名字不在成績榜上，但卻深深烙印在所有觀眾與選手心中。賽事能夠圓滿成功，靠的就是志工夥伴們齊心協力，無私付出。

他舉例，有日籍選手因志工耐心解說規則而順利完賽並拿下金牌；來自蒙古的奶奶因志工幫忙尋回遺失物品而感動不已；百齡河濱公園場館，志工爺爺每場賽事後都細心維護環境。

今日到場年紀最長的志工是88歲梁瓊琚，在世壯運公園及博覽會服務53小時。她過去在國父紀念館工作，1997年退休後就繼續在國父紀念館擔任志工，至今超過2萬小時，更積極參與志工活動，世大運、台北燈節到世壯運無役不與。

社會局表示，此次頒發多項個人獎項，「菁耆英雄獎」給1名90歲以上志工、「未來之光獎」鼓勵16至17歲服務時數前5名的年輕志工、「熱血領航獎」頒發給各年齡層服務時數前3名的志工、「恆星英雄獎」給服務時數達50小時的志工、「傳譯之星獎」則是具語言專長的志工，共200名。