被爆欠債不還終於打破沉默 張若凡自揭私生女悲慘身世：我媽很偉大

彭啓明嘉義勘察 目睹業者為省清運成本「現場破碎光電塑膠浮板」

逾7千名志工力量撐起世壯運 蔣萬安大讚「台灣最美風景」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席2025雙北市世界壯年運動會志工感恩會，感謝志工們賽會期間的付出。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安上午出席2025雙北市世界壯年運動會志工感恩會，感謝志工們賽會期間的付出。記者余承翰／攝影

「2025年雙北世界壯年運動會」5月落幕，籌辦期間逾7000名志工投入，年齡層橫跨16歲至92歲，甚至有日本人跨海來當志工。台北市長蔣萬安今揭露，志工們服務總時數超過10萬小時，大讚他們是台灣最美風景。

世壯運籌辦期間，雙北社會局與協辦縣市召募志工並培訓，7010名志工的身影遍布雙北、桃園、宜蘭、竹縣、台中各場館，實際總服務時數高達10萬7970.5小時。雙北社會局今在南港展覽館1館舉辦「2025雙北世界壯年運動會-志工感恩會」，邀請所有曾參與賽會的志工同聚一堂，現場頒授結業證書。

蔣萬安今出席向全體志工表達謝意，大讚，「你們就是台灣最美的風景。」世壯運不僅是選手的舞台，更是志工的榮耀，雖然他們的名字不在成績榜上，但卻深深烙印在所有觀眾與選手心中。賽事能夠圓滿成功，靠的就是志工夥伴們齊心協力，無私付出。

他舉例，有日籍選手因志工耐心解說規則而順利完賽並拿下金牌；來自蒙古的奶奶因志工幫忙尋回遺失物品而感動不已；百齡河濱公園場館，志工爺爺每場賽事後都細心維護環境。

今日到場年紀最長的志工是88歲梁瓊琚，在世壯運公園及博覽會服務53小時。她過去在國父紀念館工作，1997年退休後就繼續在國父紀念館擔任志工，至今超過2萬小時，更積極參與志工活動，世大運、台北燈節到世壯運無役不與。

社會局表示，此次頒發多項個人獎項，「菁耆英雄獎」給1名90歲以上志工、「未來之光獎」鼓勵16至17歲服務時數前5名的年輕志工、「熱血領航獎」頒發給各年齡層服務時數前3名的志工、「恆星英雄獎」給服務時數達50小時的志工、「傳譯之星獎」則是具語言專長的志工，共200名。

台北市長蔣萬安（左三）台北市副市長林奕華（左一）、新北市副市長劉和然（左二）上午出席2025雙北市世界壯年運動會志工感恩會，感謝志工們辛苦的付出成就這場盛會。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安（左三）台北市副市長林奕華（左一）、新北市副市長劉和然（左二）上午出席2025雙北市世界壯年運動會志工感恩會，感謝志工們辛苦的付出成就這場盛會。記者余承翰／攝影
世壯運籌辦期間，7010名志工的身影遍布雙北、桃園、宜蘭、竹縣、台中各場館，實際總服務時數高達10萬7970.5小時。記者林佳彣／攝影
世壯運籌辦期間，7010名志工的身影遍布雙北、桃園、宜蘭、竹縣、台中各場館，實際總服務時數高達10萬7970.5小時。記者林佳彣／攝影
雙北社會局今在南港展覽館1館舉辦「2025雙北世界壯年運動會-志工感恩會」，邀請所有曾參與賽會的志工同聚一堂。記者林佳彣／攝影
雙北社會局今在南港展覽館1館舉辦「2025雙北世界壯年運動會-志工感恩會」，邀請所有曾參與賽會的志工同聚一堂。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安（左）與新北市副市長劉和然（右）上午出席2025雙北市世界壯年運動會志工感恩會，感謝志工們成就這場盛會，在台上並親切與長者志工自拍。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安（左）與新北市副市長劉和然（右）上午出席2025雙北市世界壯年運動會志工感恩會，感謝志工們成就這場盛會，在台上並親切與長者志工自拍。記者余承翰／攝影

社會局 紀念館

相關新聞

等車又熱又煎熬！北市公車候車亭不到5成 民怨：就算有也不夠遮

極端天氣之下，北市夏季氣溫屢創新高，但全市3401個公車站位僅4成2有候車亭，其他近2000處站點毫無遮蔽設施，不夠友善...

逾7千名志工力量撐起世壯運 蔣萬安大讚「台灣最美風景」

「2025年雙北世界壯年運動會」5月落幕，籌辦期間逾7000名志工投入，年齡層橫跨16歲至92歲，甚至有日本人跨海來當志...

「轉動夜戀食刻」士林夜市七夕主題活動8月15日登場

由台北市商業處攜手士林夜市商圈共同推出「2025士林饗樂購 轉動夜戀食刻」最甜蜜七夕主題活動，於8月15日至8月31日於士林夜市商圈正式登場：首先是集結超過100間在地特色商家…

新北照管員負責案量多壓力大 衛生局：跨區調度人力減輕負擔

新北長者高達78萬，人數為全國之冠。配合中央政策推動長照2.0，審計單位指出，部分照管分站平均服務案量大，人力輪調制度待...

影／世壯運志工感恩會 蔣萬安感謝志工成就世壯運

台北市長蔣萬安上午出席2025雙北市世界壯年運動會志工感恩會，感謝志工們賽會期間的付出與努力，讓世壯運成功的舉行，並親手...

「檢舉達人」緊盯？騎士在台北市1分鐘內收3罰單 警曝下場

不少人有被「檢舉達人」盯上經驗，一名新北市男子騎車在北市林森北路，1分鐘內連被蒐證檢舉，被開3張罰單，狂噴2700元，他...

