快訊

雙普會落幕 澤倫斯基與川普熱線1.5小時！自曝18日將赴華府會面

撐不住…國光8月底停高雄、墾丁等6路線 8條長途國道客運擬停開

國三汐止5車連環撞釀7傷…遊覽車車頭毀損 汽車被撞翻橫躺車道

等車又熱又煎熬！北市公車候車亭不到5成 民怨：就算有也不夠遮

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市有3401站公車站，迄今已設置1456站候車亭，但仍有1945處站點完全沒有遮蔽設施。記者林佳彣／攝影
北市有3401站公車站，迄今已設置1456站候車亭，但仍有1945處站點完全沒有遮蔽設施。記者林佳彣／攝影

極端天氣之下，北市夏季氣溫屢創新高，但全市3401個公車站位僅4成2有候車亭，其他近2000處站點毫無遮蔽設施，不夠友善長輩、孩童、孕婦和身障者，議員建議市府應優先盤點、改善高使用率但無遮蔽的站點。公運處說，適時會勘評估是否可設。

北市有3401站公車站，迄今已累計設置1456站候車亭，提供民眾等候公車時遮陽避雨、公車服務資訊。議員詹為元點出，民眾每天依賴的交通運具公車，並非如想像中擁有良好舒適的「等車環境」，現況仍有1945處站點完全沒有遮蔽設施，炙熱太陽下，民眾只能撐傘、擠在陰影處苦等，下雨更可能全身溼透。

他說，候車亭能不能增設，除了硬體空間限制，也常因人為因素而卡關。現行規範僅有人行道淨寬1.5公尺以上才能設置，且若站位設在私人土地，則需取得地主書面同意。

詹為元指出，最常見也最難解的情況是，即使人行道空間足夠，只要後方店家反映「擋到招牌、影響門面」，就無法設置，這類「店家意見卡關」的案例，往往讓居民期待落空，徒留空站位與高溫對抗。另外，市府在人行道拓寬工程時「順便」規畫新候車亭，他認為還是太慢，無法及時回應氣候變遷下的迫切需求。

民眾楊小姐觀察，青壯少年族群多搭捷運，公車則是長者比較多，尤其極端天氣之下，阿公、阿嬤禁不起曬，她為年紀大的長輩抱不平，希望市府能多候車亭。

民眾吳先生認為，即使一些站牌設有候車亭，但也不大，只要人潮一多就湧出來，難以遮蔭或遮雨。另有人建議，市府可仿效韓國移動式遮陽傘，不管什麼造型，公車站牌至少都要有遮蔽的設施。

公運處智慧運輸科長張耿禎表示，候車亭設置條件為人行道寬度達2公尺以上，必須留設足夠的無障礙通行空間給其他用路人及身障者。公運處會於接獲民眾反映或配合人行道拓寬等相關工程施作，適時辦理現場會勘，評估是否可設置候車亭；過往曾遇到人行道不夠寬或底下有管線，而無法設置候車亭的基礎。

北市信義行政中心前方的公車站牌。記者林佳彣／攝影
北市信義行政中心前方的公車站牌。記者林佳彣／攝影
北市仍有1945處公車站點完全沒有遮蔽設施，炙熱太陽下，民眾只能撐傘、擠在陰影處苦等，下雨更可能全身溼透。記者林佳彣／攝影
北市仍有1945處公車站點完全沒有遮蔽設施，炙熱太陽下，民眾只能撐傘、擠在陰影處苦等，下雨更可能全身溼透。記者林佳彣／攝影
極端天氣之下，北市夏季氣溫屢創新高，但全市3401個公車站位僅4成2有候車亭。記者林佳彣／攝影
極端天氣之下，北市夏季氣溫屢創新高，但全市3401個公車站位僅4成2有候車亭。記者林佳彣／攝影
民眾建議北市府可仿效韓國移動式遮陽傘，不管什麼造型，公車站牌至少都要有遮蔽的設施。圖／取自臉書「首爾市政府」
民眾建議北市府可仿效韓國移動式遮陽傘，不管什麼造型，公車站牌至少都要有遮蔽的設施。圖／取自臉書「首爾市政府」

公車 人行道 身障者

延伸閱讀

每月平均60次警報轟炸擾民 台北廣慈社宅3區長幼苦不堪言

市民小巴沒繪排隊線爆插隊還打架 司機無奈成「調解委員」

議員稱U-Sport場域受限 北市體育局：持續招募業者

北市公車司機起步急煞停惹民怨 議員曝每天至少1件投訴

相關新聞

等車又熱又煎熬！北市公車候車亭不到5成 民怨：就算有也不夠遮

極端天氣之下，北市夏季氣溫屢創新高，但全市3401個公車站位僅4成2有候車亭，其他近2000處站點毫無遮蔽設施，不夠友善...

「轉動夜戀食刻」士林夜市七夕主題活動8月15日登場

由台北市商業處攜手士林夜市商圈共同推出「2025士林饗樂購 轉動夜戀食刻」最甜蜜七夕主題活動，於8月15日至8月31日於士林夜市商圈正式登場：首先是集結超過100間在地特色商家…

新北照管員負責案量多壓力大 衛生局：跨區調度人力減輕負擔

新北長者高達78萬，人數為全國之冠。配合中央政策推動長照2.0，審計單位指出，部分照管分站平均服務案量大，人力輪調制度待...

影／世壯運志工感恩會 蔣萬安感謝志工成就世壯運

台北市長蔣萬安上午出席2025雙北市世界壯年運動會志工感恩會，感謝志工們賽會期間的付出與努力，讓世壯運成功的舉行，並親手...

「檢舉達人」緊盯？騎士在台北市1分鐘內收3罰單 警曝下場

不少人有被「檢舉達人」盯上經驗，一名新北市男子騎車在北市林森北路，1分鐘內連被蒐證檢舉，被開3張罰單，狂噴2700元，他...

新北代賑工 轉銜就業率不到3成

新北社會局配合衛福部推動兒少發展帳戶制度，為貧窮兒童設立個人帳戶，提供長期儲蓄的獎勵措施，鼓勵弱勢兒少累積資產，減少貧窮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。