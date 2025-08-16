等車又熱又煎熬！北市公車候車亭不到5成 民怨：就算有也不夠遮

極端天氣之下，北市夏季氣溫屢創新高，但全市3401個公車站位僅4成2有候車亭，其他近2000處站點毫無遮蔽設施，不夠友善長輩、孩童、孕婦和身障者，議員建議市府應優先盤點、改善高使用率但無遮蔽的站點。公運處說，適時會勘評估是否可設。

北市有3401站公車站，迄今已累計設置1456站候車亭，提供民眾等候公車時遮陽避雨、公車服務資訊。議員詹為元點出，民眾每天依賴的交通運具公車，並非如想像中擁有良好舒適的「等車環境」，現況仍有1945處站點完全沒有遮蔽設施，炙熱太陽下，民眾只能撐傘、擠在陰影處苦等，下雨更可能全身溼透。

他說，候車亭能不能增設，除了硬體空間限制，也常因人為因素而卡關。現行規範僅有人行道淨寬1.5公尺以上才能設置，且若站位設在私人土地，則需取得地主書面同意。

詹為元指出，最常見也最難解的情況是，即使人行道空間足夠，只要後方店家反映「擋到招牌、影響門面」，就無法設置，這類「店家意見卡關」的案例，往往讓居民期待落空，徒留空站位與高溫對抗。另外，市府在人行道拓寬工程時「順便」規畫新候車亭，他認為還是太慢，無法及時回應氣候變遷下的迫切需求。

民眾楊小姐觀察，青壯少年族群多搭捷運，公車則是長者比較多，尤其極端天氣之下，阿公、阿嬤禁不起曬，她為年紀大的長輩抱不平，希望市府能多候車亭。

民眾吳先生認為，即使一些站牌設有候車亭，但也不大，只要人潮一多就湧出來，難以遮蔭或遮雨。另有人建議，市府可仿效韓國移動式遮陽傘，不管什麼造型，公車站牌至少都要有遮蔽的設施。

公運處智慧運輸科長張耿禎表示，候車亭設置條件為人行道寬度達2公尺以上，必須留設足夠的無障礙通行空間給其他用路人及身障者。公運處會於接獲民眾反映或配合人行道拓寬等相關工程施作，適時辦理現場會勘，評估是否可設置候車亭；過往曾遇到人行道不夠寬或底下有管線，而無法設置候車亭的基礎。