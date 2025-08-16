「轉動夜戀食刻」士林夜市七夕主題活動8月15日登場

由台北市商業處攜手士林夜市商圈共同推出「2025士林饗樂購 轉動夜戀食刻」最甜蜜七夕主題活動，於8月15日至8月31日於士林夜市商圈正式登場：首先是集結超過100間在地特色商家，推出包括總值新臺幣50萬元的3款限量夜戀券及超過4,800份特店優惠券！接下來是與知名藝術家吳騏大師跨界合作聯名IP紀念品「熱情芒果冰」、「浪漫布鞋」及「大腸抱小腸」磁吸壓克力夾，逗趣擬人造型，將士林美食與愛情化作夏日回憶來收藏。今年夏天就到士林夜市來場甜蜜約會，與愛人、朋友一起留下專屬的浪漫記憶！

商業處表示，士林夜市商圈歷史悠久、地理位置優越，始終以美食多樣性、購物便利性與濃厚在地情懷聞名，從市定古蹟士林公有市場延伸至文林路、大南路與基河路等街巷，形成全台北最大、遊客打卡次數最高的觀光夜市地標之一。根據交通部觀光署2025年最新統計，士林夜市以超過31%的來臺旅客到訪比例，名列全台第二大熱門景點，展現驚人的國際吸引力，是外國旅客來臺不可錯過的必訪之地。

商業處指出，北市府持續串聯商家資源與特色風貌，打造兼具娛樂性與文化深度的主題活動，今年更推出百貨券、安平券與101巷美食券等三款限量「夜戀券」，並攜手以童趣奇幻風格聞名、曾為台北年貨大街與台灣燈會創作巨型裝置及主視覺的吳騏大師，設計三款特色 IP磁吸壓克力夾，為七夕的士林夜市增添更多精彩。

活動開跑首日特別邀請到知名美食KOL、以大胃王挑戰與親民互動聞名的泡芙擔任一日店長，親臨現場與粉絲合影同樂，掀起活動第一波熱潮。

商業處表示，今年主題活動設計兩大趣味互動機制，將食、購、遊三大面向全面打通，讓民眾在享受夜市氛圍的同時，也能輕鬆拿取優惠與參與體驗多元樂趣。參加「轉動夜戀食刻遊戲」分享任一特店畫面截圖至個人社群並標註指定Hashtag，即可獲得扭蛋機代幣，有機會抽中安平券、百貨券、101 巷美食券等限量夜戀券或店家優惠；「紀念愛戀食刻遊戲」則是於活動紀念區打卡拍照並上傳分享，即可開啟扭蛋遊戲抽取士林夜市代表：芒果冰、布鞋、大腸包小腸限量 IP 磁吸壓克力夾或店家優惠，簡單互動就能收穫滿滿驚喜；線上抽獎活動也別錯過，多款超值獎品好禮等您抽。

聚傳媒