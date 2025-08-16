快訊

北市幼兒園爆虐童案 教育局祭「監視器+停職」鐵腕喊：絕不寬貸

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市文山區某幼兒園發生疑似不當對待幼兒案，教育局今證實5月接獲陳情即啟動調查。圖／Ingimage
北市文山區某幼兒園發生疑似不當對待幼兒案，教育局今證實5月接獲陳情即啟動調查。圖／Ingimage

北市文山區某幼兒園爆出疑似不當對待幼兒，至少8人受害。教育局今回應，對於此次兒童不當對待案件，教育局採取最嚴格標準調查，絕不寬貸，也強調前端防範的重要性，鼓勵園所裝設監視器、園務會議強化教保人員正向的管教相關宣導及研習。

北市教育局主秘鍾德馨表示，北市近700家幼兒園的師生比均依照中央規定執行，包含2歲班是1：8、3歲至5歲班是1：12。絕大多數教保員非常優秀、素質佳且很有耐心，教育局不斷呼籲第一線教保員，應以兒童保護、兒童權益為優先。

鍾德馨說，教育局目前政策全額補助園所裝設工作紀錄器（監視器），若發生事件，調查較能還原事發狀況，保障學生、教保員工作等人權益。

他指出，教育局SOP是獲報就會請園所提供相當期間的監視器影像，並安排人員開始檢視，一旦審查小組決議受理，即會進入調查程序，後續也會訪談相關行為人、被行為人等，必要時會對行為人採取停職處分。

鍾德馨提及，除事件處理的作為精進外，最重要是前端防範，除了鼓勵園所裝設監視器，幫助學校建制安全環境、建立家長信任，教育局也會於園務會議，進行強化教保員正向的管教相關宣導及研習。

自2024培諾米達事件後，北市幼兒園教保員因嚴重不當對待幼兒被認定為終身不得被聘任並被公告的案件，是國防部平安新村職場互助教保服務中心陳姓教保員。

