快訊

美俄白談一場？普丁沒有放棄國家戰略

南橫墜谷男子救妻小3度跳坑…引爆意外險理賠爭議 保險釋疑一次看

王嘉爾食物中毒送醫 公司緊急宣布取消粉絲簽售會

北市幼兒園爆兒虐！至少8名學童受害監視器曝光真相 教保員慘了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市文山區某幼兒園爆出疑似不當對待幼兒案。此為示意圖，與新聞事件無關。本報系資料照
北市文山區某幼兒園爆出疑似不當對待幼兒案。此為示意圖，與新聞事件無關。本報系資料照

北市文山區某幼兒園爆出疑似不當對待幼兒案，教育局5月獲報迄今，已有18次監視器調閱檢視會議、7次調查訪談會議，發現至少8名受害學童，涉案教保員1人已離職、另1人則停職靜候調查，教育局預計8月底調查完成並送認定委員會審議。

該幼兒園配置1名園長、2名教保員等相關教職人員。據悉，主要疑似行為人的A教保員於教育局5月接獲陳情時已離園且也不在其他教育現場，該園後續也聘代理教保員接手業務，另名疑似行為人的B教保員則經園所評估，目前停職靜候調查。

教育局5月獲報即啟動調查，調閱監視器查看，發現疑似行為人確實有不當對待幼兒行為，主要是已離園的A教保員。由於該園空間不大，其他教保員可能也會進到該班，教育局檢視監視器影像過程中，發現B教保員也有不當行為。

也因客觀地呈現相關影像，當事幼童的家長也有檢視監視器內容。調查進行時，若家長有反映其他事件，調查委員也會進一步了解，過程來回多次，期間有訪談多位孩童、疑似行為人的教保員。據了解，已知數位孩童受到不當對待。

此外，教育局於調查後也提供需要協助幼兒專業輔導方案相關資訊給受害幼童家長，並協助家長申請輔導服務，目前已有數位家長申請，也由專業輔導人員提供幼兒輔導服務。

該案預計8月底完成調查，教育局將依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」提送北市認定委員會審議。

教育局指出，認定委員會將依調查事證認定行為人是否構成教保服務人員條例「終身或1至4年不得被聘任、任用或進用為教保服務人員」的要件，依調查認定情節輕重，行為人最重可罰至60萬元罰鍰、終身不得被聘任為教保服務人員。

園所部分則對負責人從最重裁罰，必要時並依教保服務人員條例第46條第1項對園所從嚴處分，最重可罰至6萬元罰鍰，並得一定期間減少招收人數、停止招生6個月至1年、停辦1年至3年或廢止設立許可的處分。

教保員 教育局 監視器

延伸閱讀

北市幼兒園爆虐童 家長控：孩子遭綁雙手、逼吞食還塞進櫃子裡

雙城論壇要辦了！北市先遣團下周赴陸研商「兩大舉辦時段」

涉偽造收據核銷餐費 北市4警坦承犯行緩起訴

桃園車禍撞出「6非法移工」突下車集體逃逸 警調監視器追查中

相關新聞

「檢舉達人」緊盯？騎士在台北市1分鐘內收3罰單 警曝下場

不少人有被「檢舉達人」盯上經驗，一名新北市男子騎車在北市林森北路，1分鐘內連被蒐證檢舉，被開3張罰單，狂噴2700元，他...

北市幼兒園爆兒虐！至少8名學童受害監視器曝光真相 教保員慘了

北市文山區某幼兒園爆出疑似不當對待幼兒案，教育局5月獲報迄今，已有18次監視器調閱檢視會議、7次調查訪談會議，發現至少8...

新北照管員負責案量多壓力大 衛生局：跨區調度人力減輕負擔

新北長者高達78萬，人數為全國之冠。配合中央政策推動長照2.0，審計單位指出，部分照管分站平均服務案量大，人力輪調制度待...

影／世壯運志工感恩會 蔣萬安感謝志工成就世壯運

台北市長蔣萬安上午出席2025雙北市世界壯年運動會志工感恩會，感謝志工們賽會期間的付出與努力，讓世壯運成功的舉行，並親手...

新北代賑工 轉銜就業率不到3成

新北社會局配合衛福部推動兒少發展帳戶制度，為貧窮兒童設立個人帳戶，提供長期儲蓄的獎勵措施，鼓勵弱勢兒少累積資產，減少貧窮...

台北廣慈社宅消防警報 月平均60次轟炸擾民

台北廣慈社宅3區內消防警報器3個月鳴響181次，測試次數頻繁，誤報次數更占近4成，高分貝警報音讓居民苦不堪言，嚴重影響住...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。