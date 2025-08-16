快訊

新北照管員負責案量多壓力大 衛生局：跨區調度人力減輕負擔

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北長者高達78萬，人數為全國之冠。圖／新北市衛生局提供
新北長者高達78萬，人數為全國之冠。配合中央政策推動長照2.0，審計單位指出，部分照管分站平均服務案量大，人力輪調制度待檢討。衛生局表示，照專人力進用率近8成，除跨區調度人力外，亦委託專業團體辦理複評業務，減輕負擔。

審計報告指出，新北長照2.0整合型計畫去年總經費64億7076萬餘元，去年底照管人力實際進用139人，缺額91人為近3年最高。經統計轄內24個照管分站照管專員平均服務個案數，除雙溪分站無照管專員，由東北角平台（包含瑞芳、貢寮、雙溪、平溪等分站）照管專員支援，其餘各分站照管專員，平均服務個案數111件至747件不等。

僅石碇、烏來、坪林、石門等4個分站照管專員平均個案負荷量小於200件，其餘19個分站負荷量，均遠高於中央建議的150件至200件配置1名照管專員標準。

新北市議員林裔綺表示，偏鄉長者比例最高，尤其平溪是全國最高，偏鄉人口少又面臨人力外移，照護人力更少，如今確實是工作量增加很多，不堪負荷，盼衛生局針對照護比過高的區域，加強招募人力，除提升被照顧者的品質，也讓照護者的壓力不會過高。

衛生局表示，新北市照專人力目前進用率近8成；中央自2019年起增設個案管理員，作為照專角色之延伸，讓照專專注核心業務，除跨區調度人力外，亦委託專業團體辦理複評業務，減輕照專的負擔。

另，審計處指出，市府雖推動「一學區一日照中心」政策，但在79個國中學區中，尖山國中學區尚無日照中心，欽賢及坪林學區也缺乏家庭托顧場地，長照資源仍待補強。衛生局表示，只剩下3個偏鄉尚在佈建中，其餘都已建置完成，許多區域超過中央的一國中一日照需求，目前已經設置114個日照中心。

