「檢舉達人」緊盯？騎士在台北市1分鐘內收3罰單 警曝下場
不少人有被「檢舉達人」盯上經驗，一名新北市男子騎車在北市林森北路，1分鐘內連被蒐證檢舉，被開3張罰單，狂噴2700元，他認為違反比例原則。但交通大隊指出，因違規項目分別是停車越線、騎禁行機車道、未打方向燈3種違規，所以全受理並開罰。
警方指出，該騎士上個月行經台北市林森南路，分別徐州路、仁愛路一段路口違規，分別是駕駛人變換車道時未依規定使用方向燈、機車行駛禁行車道、紅燈越線。根據罰單上違規時間，約1分鐘內出現3種違規，要付2700元罰款。
該騎士是上班族，向同事抱怨「檢舉達人」太積極，也質疑「檢舉達人」檢舉的案件量，不符「比例原則」；但同事卻認為違規就是不對，檢舉達人沒有錯。
北市交大指出，同一輛汽機車2次以上違規，審認有標準。依據道交條例第7條之1第3項規定，民眾檢舉同一輛汽車2次以上違反此條例同一規定行為，若其違規時間相隔未逾6分鐘及行駛未經過一個路口以上，公路主管或警察機關以舉發1一次為限；但若違反2項以上違規行為，均應分別依法受理及審認。
另外，警察局今年1至7月受理民眾檢舉案件計49萬334件、不舉發共計11萬8063件，占受理件數24.1%。
