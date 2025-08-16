聽新聞
北捷遊憩公司總經理 101前營運長邱健吾出任

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
北捷遊憩公司總經理邱健吾曾任台北101營運長。圖／北捷遊憩公司提供
北捷遊憩公司總經理邱健吾曾任台北101營運長。圖／北捷遊憩公司提供

台北捷運遊憩公司昨公布總經理，由曾任台北101營運長的邱健吾出任。邱健吾說，上任首要任務建立明確的核心價值定位，兒童新樂園強調「歡樂」、貓空纜車訴求「浪漫」、台北小巨蛋要帶來「滿足與興奮」，延伸出新服務、新商機。

北捷遊憩公司7月1日成立，專責經營台北小巨蛋、兒童新樂園和貓空纜車等附屬事業，近日積極招募總經理，市長蔣萬安盼希望公司盈餘能朝5億元發展，遠超過原先預估每年7千萬盈餘。

北捷遊憩公司介紹，邱健吾畢業於台灣師範大學圖文傳播研究所碩士，職涯橫跨國際4A廣告公司、媒體、公部門標案管理及大型營運單位，歷練完整、跨界深厚，尤其在台北101觀光事業營運期間的卓越表現。

在擔任台北101營運長期間，將場域轉型為國際級景點，每年吸引300多萬人次遊客，年營收高達18億元、淨利超過整棟大樓總利潤一半以上，並且推動IP自營商品，以及創新活動，並與東京晴空塔、大阪阿倍野、首爾塔等國際地標建立合作聯盟。

邱健吾說，北捷遊憩公司是公共資源創新營運的重要起點，期許結合市民需求與觀光思維，為台北打造更多元、友善、有溫度的城市體驗空間，讓小巨蛋更熱鬧、兒童樂園更好玩、貓空纜車更動人，希望能迅速提升公司整體知名度與信賴感。

