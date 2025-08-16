聽新聞
台北廣慈社宅消防警報 月平均60次轟炸擾民

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北廣慈社宅3區警報器被指長期擾民，議員發現3個月警報器響鳴共181次。圖／台北市住都中心提供
台北廣慈社宅3區警報器被指長期擾民，議員發現3個月警報器響鳴共181次。圖／台北市住都中心提供

台北廣慈社宅3區內消防警報器3個月鳴響181次，測試次數頻繁，誤報次數更占近4成，高分貝警報音讓居民苦不堪言，嚴重影響住戶及機構幼兒、長者生活品質。北市住都中心回應，已調降分貝至最低值91分貝，也避開午間測試。

廣慈社宅3區共有430戶，另設有信義區居家托育服務中心、廣慈社區公共托育家園、台北立浩然敬老院等機構，包含服務對象及工作人員共333人。

議員詹為元接獲陳情指出，今年5月至7月消防警報器響鳴共181次，包含107次測試、74次誤觸或誤報，等同平均每月超過60次；7月地下室B4停車場就發生誤報10次、B3停車場1次，也因地下室消防警報與1樓系統連動，1樓居民單單7月就實際聽到11次警報誤報，平均每3天就響1次。

他指出，依消防法及相關檢修規定，甲類場所如托嬰中心、敬老院每半年檢修1次，乙類場所集合住宅、丙類場所停車場則每年檢修1次，但廣慈社宅3區測試頻率高於法定需求，住都中心、消防局、敬老院或承包廠商各自分頭進行，缺乏統一協調機制，導致同一月份內多批測試，干擾頻繁且分散，居民幾無喘息空間。

住都中心回應，消防警報器響鳴次數頻繁是住戶使用設備不當、偵測環境異常造成，中心將與各使用單位協調時間，集中辦理檢測作業，並避免中午12時至下午2時30分間測試及播報公告。另將警報器鳴響調降分貝至法定最低值91分貝，提供更舒適的生活環境及品質。

