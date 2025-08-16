聽新聞
新北代賑工 轉銜就業率不到3成

聯合報／ 記者江婉儀林佳彣／連線報導
新北市社會局推廣兒少發展帳戶及辦理以工代賑計畫，將精進課程規畫，並修正實施要點完善制度。圖／新北市社會局提供 江婉儀
新北市社會局推廣兒少發展帳戶及辦理以工代賑計畫，將精進課程規畫，並修正實施要點完善制度。圖／新北市社會局提供 江婉儀

新北社會局配合衛福部推動兒少發展帳戶制度，為貧窮兒童設立個人帳戶，提供長期儲蓄的獎勵措施，鼓勵弱勢兒少累積資產，減少貧窮循環。審計報告卻發現開戶者近3成未能穩定持續繳存，代賑工轉銜就業率也偏低。社會局表示，今年會修正相關實施要點，完善代賑工服務制度。

新北審計處檢視兒少發展帳戶制度，去年開戶要達3000人，穩定儲蓄率要有83％。但截至去年9月底，符合參與開立資格4359人，實際開戶3013人，開戶率69.12％，準時繳存者僅2144人，占開戶人數71.16％，並未達標。

新北社會局表示，截至今年7月底，符合資格4610人，申請開戶3518人，穩定繳存2184人，存款率77.69%，已逐月增加。

新北社會局副局長許秀能說，有些原本持續存錢，突然中斷原因，經社工訪視主要是照顧者有困難無法繼續存錢，會給予物資或急難救助度過難關。

審計處指出，前年、去年社會局進用代賑工179人及154人，轉銜就業51人及33人，就業率僅28%、21%並不理想。許秀能表示，會輔導以工代賑，和勞工局辦理職涯講座等，希望轉銜至一般職場穩定工作脫貧。

社會局將會修正相關實施要點，包含持續提供獎勵措施，精進課程規畫，並持續透過社工訪視追蹤輔導，陪伴以工代賑進行就業轉銜，協助障礙排除。

台北市社會局表示，截至7月，共3835人符合參與開立資格，實際開戶2545人，開戶率66％，已開戶且未退出尚有繳存資格人數共2247人，有繳存者1963人，目前穩定儲蓄率達標，已有87.36%。

台北市社會局表示，提供社工服務，以避免開戶家庭長期未繳存狀況，連續繳6個月也可獲500元獎勵金鼓勵。

