網紅「一級嘴砲技術士」大巨蛋免費發雞排爆排隊衝突 引來店家抗議
罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人曹興誠，曾在罷免投票說明會中提及「假球說」，引起網紅「一級嘴砲技術士」不滿，更揚言罷免失敗將發放雞排。今天他兌現承諾，在下午5時於大巨蛋旁發放，不料，現場排隊狀況多，更有半數領雞排者非球迷。
曹興誠一句「職棒裡面有打假球的，打假球的人比正規打球的人更認真。」引起外界爭議及球迷不滿，作為前防護員的「一級嘴砲技術士」更是以罷免大失敗就方法雞排，發出祭品文。
網紅「一級嘴砲技術士」在臉書預告，在今天下午4時30分發放400張雞排號碼牌。記者在4時20分左右到場時，現場已出現人龍，以L型排到光復南路的飯店。
隨後，現場出現躁動，發放號碼牌的人員被一群民眾圍上，並且拿走號碼單，明顯不是球迷，甚至影響到一側的人行道通行。
由於雞排放在一間服飾店門口，店家人員隨即要求請移至人行道上，並希望管控人潮。到了領取雞排時，不少長輩們拿著三四張的票券兌換，也因為急著享用或裝袋，只好又到服飾店門口暫時整理，但工作人員不足，只能由員警協助勸導，爭議連環。
詢問排隊的長者，他們說，就是聽到年輕人來說有雞排可以領，大約3時30分就來排隊。另一位球迷同樣是3時30分排隊，他說，當時有看到「一級嘴砲技術士」發放祭品文，內容大約知道是曹興誠的假球說，但看到言論就是笑笑的，今天剛好在大巨蛋又有富邦悍將比賽，所以也來排隊領。
他說，雖然今天沒有搶到球賽的票，但還是會去買應援物，也說到排雞排的動線確實有點亂，在發放號碼牌時就出現民眾來搶，且也不是棒球迷的長輩。
所幸，最後400片雞排發放完後，民眾也安全解散，沒有傳出意外。
