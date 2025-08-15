網紅大巨蛋發400片雞排…罷免失敗兌現承諾 嗆曹興誠「買門票來看球」

罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人曹興誠在罷免投票說明會中，提及「假球案」受外界爭議。網紅「一級嘴砲技術士」更是揚言若大罷免失敗將發放雞排，今天他兌現承諾，下午5時於大巨蛋旁發送，更喊話曹興誠，是不是該買張票來看。

網紅「一級嘴砲技術士」表示，主要響應726罷免，曹興誠在罷免說明會中以打假球的事情開玩笑，以有過切身之痛的球迷來說，希望不要再把假球拿出來開玩笑，因此在今天大巨蛋有舉辦比賽時，發放400片雞排，有好的場地、現場也很歡樂，讓大家買票進場看一下。

另一方面，國民黨立委徐巧芯今也到場，她受訪說，在政見發表會中，曹興誠到現在不認為有失言情況，可是說法卻傷了球迷的心，感謝今天能舉辦這樣活動，大巨蛋在打球、雞排可以同樂，讓大家正視不要提起過去傷心事，現在每個球員很認真、棒球產業愈來愈好、大巨蛋好的球隊及球員，再提過去的事是不對的。

徐巧芯不忘提醒，8月23日的核三公投延役，希望可以讓更多人知道公投，知道投票選擇你認為未來電力發展如何。

台北市議員林珍羽表示，726大罷免失敗後，主辦方會舉辦這樣活動並響應，就是因為曹興誠不惜為了大罷免傷害台灣人的心，相信這是中華職棒球迷都不能接受的事情，批評曾經背棄中華民國的人，不值得批評中華職棒。