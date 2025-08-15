新北汐止福德一路路況差 列年度示範道路重新刨鋪

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
福德一路刨除重鋪完成，人車通行都更安全。 圖／觀天下有線電視提供
福德一路刨除重鋪完成，人車通行都更安全。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區福德一路，在中山高康寧街匝道通車後，車流量更大，之前路面嚴重不平整，通行不安全，所以新北議員白珮茹爭取路面刨除重鋪改善，而新北市政府也將福德一路列入示範道路計劃，現在重新刨除重鋪完成，還給用路人平坦的通行空間。

新北市議員白珮茹表示，康福里沿著抽水站往康寧街的福德一路，這一段雖然沒有住家，但是公車、大車會走，還有在中山高康寧街南入匝道開通後，行經的上班族也非常的多，如果爬坡路段的路況不好的話，民眾抱怨連連，感謝市政府的配合，還有公所協助施工，現在路面都已經刨除重鋪，希望改善後的路面，人車通行都更平坦更順暢。

康福里長曾淑蘭說，福德一路金龍抽水站到康寧街的道路，是屬於康福里到湖光里之間的道路，之前路況不好，路面不平整，感謝議員白珮茹協助爭取，現在路鋪的相當的平整，那一段很多公車、大車行駛，人車通行都更安全。

汐止 議員 新北 白珮茹

