新北淡水區長陳怡君就職典禮 期許打造嶄新面貌

新北市淡水區今天迎來新任區長，並且在新北市淡水區市民聯合服務中心，舉辦新任區長宣誓就職典禮，由新北市副祕書長柯慶忠擔任監誓人，並且邀請到淡水區42里里長及調解委員會、市議員及立委服務處代表，還有地方士紳等貴賓一同出席觀禮，副祕書長也表示，新任陳怡君區長的接任，將會為淡水帶來更新的氣象。

新北市副祕書長柯慶忠表示，由於原本淡水區公所區長陳炳仲因陞任桃園市政府經濟發展局副局長，因此淡水區長職務由民政局主任秘書陳怡君接任，而新任區長有35年的服務經驗，曾任新店區長，具備豐富的地方行政與民政經驗，對於民政體系非常熟悉，透過她的專業更可以與在地里長，市議員們一起打拼。

淡水區長陳怡君表示，淡水區剛突破人口20萬人，更是一個正在快速進步的一座城市，從淡江大橋、淡海輕軌、淡北道路，新北市政府投入許多資源，因此未來在5到10年內，都可以看到淡水區有非常大的一個變化，對於淡水區，感覺是一座充滿古蹟的城市，近幾年人口增加，許多年輕人的進住，在這人文薈萃的地方，更期待可以把淡水打造成嶄新面貌，讓淡水成為一座宜居城市。