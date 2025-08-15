池子覆蓋雜草 新北汐止長青里長清理持續復育蓋斑鬥魚

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
里長整理蓋斑鬥魚復育生態池，接下來會持續復育蓋斑鬥魚，希望把數量追回來。 圖／觀天下有線電視提供
里長整理蓋斑鬥魚復育生態池，接下來會持續復育蓋斑鬥魚，希望把數量追回來。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區長青里長陳建興這幾年一直在復育蓋斑鬥魚，還整理了一塊地方做為復育生態池，只是今年池子不但遭雜草、泥沙覆蓋嚴重，還出現破洞漏水，裡頭的蓋斑鬥魚流失好多，所以里長陳建興除了進行大整頓，也將泥沙裝袋擋住破洞，持續復育蓋斑鬥魚。

在汐止長青路188巷對面進去，走到底的生態池，就是里長陳建興復育蓋斑鬥魚的基地，他一早就帶著鏟子，先是將上頭的水芙蓉清一清，然後開始鏟從山上一直沖刷下來的淤泥，只是池子清好了，一直漏掉的水，才是讓陳里長最苦惱的，因為蓋斑鬥魚不見好多，而好不容易產卵了，等雨一來又都沖掉或是從破洞流掉。

長青里長陳建興表示，在池子裡種了很多原生種的水草，但是時間一久就會被雜草覆蓋，像剛開始有種台灣水韭、台灣孤蓬草，主要是泥沙沖刷下來太快了也會淤積，所以會把一些水草種在盆栽裡，盆子高一點，放在池子裡，比較不會被覆蓋，但還是常要來整理，尤其這裡的生態很好，環境比較好沒有污染，常看的到螃蟹等生物。

陳建興說，積沙全部要清除掉，還有破洞的問題，想辦法把破洞找出來補上去，因為生態池盡量不要用水泥來補，所以都是用袋子裝淤泥填補，現在找到破洞，也補好了，已經蓄水幾天，生態池水的高度開始回來，原則上如果池子沒有破洞的話，可以復育1000隻蓋斑鬥魚，但之前很多都被沖掉了，而蓋斑鬥魚到10月前都還會產卵，接下來會持續復育蓋斑鬥魚，希望把數量追回來。

復育 汐止 螃蟹

