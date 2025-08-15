快訊

找到國小畢業生了…黃金海岸戲水失蹤逾3周 尋獲遺體趴岸上

川普改口！半導體關稅上看300% 未來兩周內制定「先低後高」

表現優於預期！鴻海重返200元大關 雙外資聯手齊升目標價

新北八里愛心教養院淘意特展 院生展陶藝創意

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
展出作品都是由身障院生以旺盛的生命力創作出獨一無二的作品。 圖／紅樹林有線電視提供
展出作品都是由身障院生以旺盛的生命力創作出獨一無二的作品。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市立八里愛心教養院，日前於滬尾藝文休閒園區2樓「滬尾故事館」舉辦《陶藝．淘意》特展，展出由院生創作的各式蟲魚鳥獸和竹子、海芋花、櫻花等數百件陶藝和手拉坏作品，在開展活動現場，由一竹慈善會志工陪伴輪標舞社團院生，以靈動的輪標舞揭開序幕。

新北市社會局專員林秀穗表示，這些作品都是由身障院生或用手一塊塊捏，或用腳一團團拉所創作出來，每一件作品都是獨一無二，院生突破身體的限制，以旺盛的生命力創作出獨一無二的作品，也為自己的人生留下印記，非常感謝滬尾藝文休閒園區，連續4年來免費提供園地，使院生的作品得以讓社會各界看見。

八里愛心教養院院長劉文湘表示，園區融合淡水自然 美景，打造「共美·共學·共鳴」的文化場域，院生的作品讓人看見他們的創造力和生命力，另外在8月22日、29日下午1點至2點及2點到3點，特別安排8堂「企鵝造型輕黏土DIY體驗」，每堂10 個名額免費開放報名，由院生帶領共同體驗陶藝的樂趣與療癒。歡迎各界前往觀賞，給院生加油打氣，展期一個月至9月7日止。

陶藝 淡水

延伸閱讀

中和藝文基地今啟用 侯友宜：為藝術創作者打造多元空間

林口竹林山寺捐電動車救災裝備 助新北每個消防分隊都有防火毯

以工代賑計畫銜接就業率偏低 新北：將修正實施要點完善制度

被老闆娘暖到泛淚！ 新北40年老店「山東小館」必比登新進榜 于美人送花曝暖心回憶

相關新聞

網紅「一級嘴砲技術士」大巨蛋免費發雞排爆排隊衝突 引來店家抗議

罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人曹興誠，曾在罷免投票說明會中提及「假球說」，引起網紅「一級嘴砲技術士」不滿，更揚言罷免失敗將...

豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

北市政風處日前舉辦「Taipei·廉你都會」 廉政短影音發布會，活動經費120萬，包括設計廉政專屬IP，還邀請知名啦啦隊...

年薪278萬元職缺找到人 北捷遊憩公司總經理由他出任

北捷遊憩公司今天公布總經理，由曾任101營運長，擁有行銷企畫與觀光營運領域經驗豐富的邱健吾擔任。邱健吾表示，要將三個場域...

網紅大巨蛋發400片雞排…罷免失敗兌現承諾 嗆曹興誠「買門票來看球」

罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人曹興誠在罷免投票說明會中，提及「假球案」受外界爭議。網紅「一級嘴砲技術士」更是揚言若大罷免失...

中和藝文基地今啟用 侯友宜：為藝術創作者打造多元空間

新北青創中和藝文基地今天正式啟用，該基地坐落於中和安邦社會住宅，近環狀線中和捷運站，交通便捷，提供藝文團體專屬的展演場域...

林口竹林山寺捐電動車救災裝備 助新北每個消防分隊都有防火毯

新北市林口區竹林山觀音寺今天捐贈一批針對電動車輛火警的救災裝備，包括28條防火毯及4組底盤射水瞄子，使新北市消防局的防火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。