新北八里愛心教養院淘意特展 院生展陶藝創意

新北市立八里愛心教養院，日前於滬尾藝文休閒園區2樓「滬尾故事館」舉辦《陶藝．淘意》特展，展出由院生創作的各式蟲魚鳥獸和竹子、海芋花、櫻花等數百件陶藝和手拉坏作品，在開展活動現場，由一竹慈善會志工陪伴輪標舞社團院生，以靈動的輪標舞揭開序幕。

新北市社會局專員林秀穗表示，這些作品都是由身障院生或用手一塊塊捏，或用腳一團團拉所創作出來，每一件作品都是獨一無二，院生突破身體的限制，以旺盛的生命力創作出獨一無二的作品，也為自己的人生留下印記，非常感謝滬尾藝文休閒園區，連續4年來免費提供園地，使院生的作品得以讓社會各界看見。

八里愛心教養院院長劉文湘表示，園區融合淡水自然 美景，打造「共美·共學·共鳴」的文化場域，院生的作品讓人看見他們的創造力和生命力，另外在8月22日、29日下午1點至2點及2點到3點，特別安排8堂「企鵝造型輕黏土DIY體驗」，每堂10 個名額免費開放報名，由院生帶領共同體驗陶藝的樂趣與療癒。歡迎各界前往觀賞，給院生加油打氣，展期一個月至9月7日止。