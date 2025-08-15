從青年到耄耋 新北雙溪三貂里鄰長連仁鏵70年如一日守護家鄉

來自新北市雙溪區三貂里的90歲鄰長連仁鏵，從20歲起便投入鄰里服務，至今已連續服務70年，是雙溪區最資深的鄰長。今（15）日於雙溪市場二樓舉辦的里鄰長教育訓練中，他與其他12位績優鄰長一同受表揚，成為現場最受矚目的焦點。

連仁鏵鄰長年逾九旬仍堅守崗位、親力親為，展現對地方的深厚情感與無私奉獻精神，堪為基層服務的典範。

雙溪區長劉盈良表示，鄰長是市政推動最重要的一環，也是連結區公所與居民之間的橋樑。連仁鏵鄰長七十年如一日地為社區奉獻，精神令人敬佩，也希望其他鄰長能以他為榜樣，持續深耕社區、服務鄉里。

鄰長連仁鏵則謙虛表示，能獲得表揚非常感謝區公所與里長的肯定。當鄰長不是為了榮譽，而是因為愛自己的家鄉，願意為里民做事，就這樣一路做到了今天。