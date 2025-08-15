豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

北市政風處日前舉辦「Taipei·廉你都會」廉政短影音發布會，活動經費120萬，包括設計廉政專屬IP，還邀請知名啦啦隊女神李多慧拍攝短片，不過記者會當天卻沒有媒體到場，被指浪費公帑。對此，政風處坦言，行銷方式與成果確有須精進之處。

針對辦活動卻無媒體到場，政風處指出，「Taipei·廉你都會」廉政短影音發布會，是114年「誠風破浪的台北隊」公務員專案宣導採購案工作項目之一，包含製作短影音、設計專屬IP、遊戲及宣傳圖稿等行銷內容，該案依政府採購法及相關規定採公開透明方式委託廠商辦理，總契約金額為120萬。

政風處表示，活動前委由廠商向媒體通知相關資訊，活動當日計有7間媒體到場、活動後約有20家網路媒體露出，行銷方式與成果確有須精進之處，將加強處內相關作業流程、同時持續督導廠商依契約及政府採購法相關規定確實辦理，以達此專案多元方式強化公務員廉政倫理規範意識，並歡迎市府同仁及市民朋友點閱本案短影音，參與趣味遊戲，共同打造本府廉潔文化。