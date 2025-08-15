建築工期大鬆綁 北市941件建照自動延長2年免申請

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市宣布2022年至今年領得建照和雜照工程，自動延長2年建築期限。圖／台北市建管處提供
北市宣布2022年至今年領得建照和雜照工程，自動延長2年建築期限。圖／台北市建管處提供

營建業長期缺工困境、大環境經濟問題影響建築工程進度，北市宣布2022年至今年領得建照和雜照工程，自動延長2年建築期限，這也是過往迄今第4次。

建管處表示，缺工、原物料上漲、利率及金融管制等大環境經濟不確定因素，市府為整體產業穩定發展，避免進而影響相關產業經濟，造成社會成本增加，8月13日公告2022年1月1日至今年12月31日所領的941件建造執照及192件雜項執照工程，依建築法第53條第1項規定自動增加建築期限2年，無須另行申請，但不含申報開工。

先前建管處也考量新冠肺炎疫情、原物料價格上漲或營造業缺工等因素，曾於2016年、2020年、2022年公布所領的建照及雜照的建築期限自動增加2年，但不含申報開工。

建管處提醒，申報開工仍應依建築法第54條規定，起造人自領得建造執照或雜項執照之日起，應於6個月內開工；因故不能於期限內開工時，應敘明原因，申請展期一次，期限為3個月。未依規定申請展期或已逾展期期限仍未開工者，其建照或雜照自規定得展期的期限屆滿之日起失效。

