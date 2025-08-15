金價大漲、淨利增加 北市公營當鋪質借月利將降至0.58％

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市動質處。圖／北市動質處提供
台北市動質處。圖／北市動質處提供

因應國際金價上漲，台北市動產質借處(公營當鋪)為照顧市民及回饋，自9月15日起調降台北市民質借月利率，由現行0.62％調降為0.58％，降幅6.45％，設籍北市質借客戶於9月15日起辦理質借或繳息換單，即適用調降後之優惠利率。

北市動質處表示，因應國際金價上漲，自112年迄今已調升8次黃金質借標準，部分民眾為資金需求增加借款，致使本業利息收入增加，113年稅後淨利3342萬餘元較往年增加，除質借本業收益外，大半來自積極推動附屬事業台北惜物網所獲取的代理收入2243萬餘元，占稅後淨利67.13％。

動質處指出，為照顧北市市民及弱勢族群，自105年起實施差別利率，之後在109年再檢討將本市市民質借利率由月息0.66％調降至0.62％；弱勢族群質借利率自109年8月起更連續3年調降由0.63％降至0.36％，並陸續擴大適用對象。

動質處表示，北市目前質借利率已是全國公、民營當舖業最低，這次利率調降後本市市民、弱勢族群及一般民眾之質借月利率分別為0.58％、0.36％及0.68％，預估可照顧設籍本市之質借客戶1萬3千人，每年更協助減輕561萬元利息費用負擔。

動質處指出，事業機構永續經營前提下，未來仍將致力開源節流及積極拓展客群，擴大台北惜物網規模，增益業外收入，發揮社會救助、低利扶助之功能。

