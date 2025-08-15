年薪278萬元職缺找到人 北捷遊憩公司總經理由他出任
北捷遊憩公司今天公布總經理，由曾任101營運長，擁有行銷企畫與觀光營運領域經驗豐富的邱健吾擔任。邱健吾表示，要將三個場域建立明確的核心價值定位，延伸出新服務、新商機。
北捷遊憩公司介紹，邱健吾畢業於台灣師範大學圖文傳播研究所碩士，職涯橫跨國際4A廣告公司、媒體、公部門標案管理及大型營運單位，歷練完整、跨界深厚，尤其在台北101觀光事業營運期間的卓越表現。
在擔任台北101營運長期間，將場域轉型為國際級景點，每年吸引300多萬人次遊客，年營收高達18億元、淨利超過整棟大樓總利潤一半以上，並且推動IP自營商品，以及創新活動，並與東京晴空塔、大阪阿倍野、首爾塔等國際地標建立合作聯盟。
邱健吾說，北捷遊憩公司是公共資源創新營運的重要起點，期許結合市民需求與觀光思維，為台北打造更多元、友善、有溫度的城市體驗空間，讓小巨蛋更熱鬧、兒童樂園更好玩、貓空纜車更動人。
他說，上任首要任務，即要將三個場域建立明確的核心價值定位，兒童新樂園強調「歡樂」、貓空纜車訴求「浪漫」、台北小巨蛋則帶來「滿足與興奮」，這些情緒價值的精萃，就是「幸福」。
邱健吾表示，希望能迅速提升公司整體知名度與信賴感，未來三個場域所延伸出的新服務、新商機，乃至即將展開的嶄新業務，皆是品質保證的象徵，讓台北是一座千真萬確的幸福城市。
